Guvernul avansează în direcţia finalizării pachetului doi de reducere a deficitului

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 08:43

Guvernul avansează în direcţia finalizării pachetului doi de reducere a deficitului, pe care premierul Ilie Bolojan l-ar vrea adoptat prin asumarea răspunderii în cel mult două săptămâni.

Sunt prevăzute mai multe măsuri de diminuare a cheltuielilor statului, inclusiv cu reduceri de personal în administraţia centrală şi locală, dar ar urma să apară şi noi taxe. De exemplu, coletele livrate din zone extracomunitare cu o valoare mai mică de 150 euro nu vor mai fi scutite de la plata taxelor vamale. În acelaşi timp, autorităţile vor să majoreze contribuţia la sănătate pentru cei cu venituri din activităţi independente. Sunt printre prevederile incluse într-un proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Finanţelor.

Documentul prevede creşterea bazei de calcul a CASS la 90 de salarii minime brute pe ţară pentru românii care obţin venituri din activităţi independente; în prezent, baza de calcul este de 60 de salarii minime. Măsura ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026. Tot de atunci ar trebui să fie introdusă o cotă forfetară de cheltuieli de 30% asupra venitului brut anual încasat din chirii, iar proprietarii care închiriază pe termen scurt vor fi obligaţi să utilizeze aparate de marcat şi să emită bon fiscal pentru a putea fi impozitaţi. O altă măsură propusă este majorarea cotelor de impozit pentru câştigurile la bursă, adică a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate. Astfel, cotele de impozitare de 1% şi respectiv de 3% cresc la 2% şi la 4%. Aceste prevederi se adaugă celor privind taxarea multinaţionalelor exact în zona în care îşi exportă profiturile. Mai este vorba şi de introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet de sub 150 de euro care vine din afara Uniunii Europene, precum China sau Turcia. Finanţele se aşteaptă să obţină numai din această taxă în jur de 1,3 miliarde de lei. (Rador/ FOTO gov.ro)

