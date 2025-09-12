Guvernul a deblocat acordarea tichetelor sociale și a relansat programul Rabla

12 septembrie 2025

Guvernul a deblocat joi programul „Sprijin pentru România”, prin care acordă tichete sociale și educaționale persoanelor vulnerabile. Tichetele sociale sunt în valoare de 250 de lei, iar cele educaționale de 500 de lei pe an. De asemenea, executivul a relansat programul Rabla.

Cu detalii Andrei Șerban: ”Beneficiarii tichetelor sociale sunt pensionarii care au indemnizații sociale, persoanele cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, care au venituri lunare mai mici de 2.000 de lei și familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune. Cei 250 de lei vor fi virați pe cardurile deja existente, în două tranșe.

Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene: Rămânem pe ideea că în luna septembrie vom face prima plată, iar apoi a doua plată este pentru luna decembrie în acest an.

Și elevii din învățământul preuniversitar, care fac parte din categoriile vulnerabile, vor primi tichete educaționale în valoare de 500 de lei pe an. Și tot astăzi guvernul a aprobat bugetul pentru programul Rabla, care este mai mic decât până acum și anume de 200 de milioane de lei. A fost redus și sprijinul pentru cumpărarea unui autoturism electric. Ministrul mediului, Diana Buzoianu, spunea că programul poate să înceapă de săptămâna viitoare.

Diana Buzoianu: Practic de mâine poate să fie adoptat ordinul necesar pentru ghid. Imediat ce este publicat în Monitorul Oficial putem lansa programul Rabla.

De asemenea, executivul a mai aprobat și cumpărarea unui avion Frontex de ultimă generație pentru a îmbunătăți supravegherea frontierei externe a Uniunii Europene și a suplimentat cu 20 de milioane de lei bugetul Ministerului Sănătății, pentru a plăti în străinătate tratamentul bolnavilor care nu pot să fie îngrijiți în țară.”

