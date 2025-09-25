Guvernul a aprobat OUG privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2025, 11:22

Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care a fost prelungită până la 31 martie anul viitor.

Decizia a fost luată în şedinţa coaliţiei, dar pe baza discuţiilor cu producătorii şi marile lanţuri de magazine, spunea ieri premierul Ilie Bolojan. Proiectul de ordonanţă de urgenţă se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar şi vine în sprijinul persoanelor cu venituri mici pentru care lipsa acestuia ar însemna plasarea într-o zonă de sărăcie extremă.

Practic, timp de şase luni, pentru cele 17 alimente de bază, printre care pâine, lapte, brânză, ulei, ouă, cartofi şi fructe proaspete, adaosul comercial va fi menţinut la acelaşi nivel ca în prezent.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro