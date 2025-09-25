Guvernul a aprobat alocarea sumelor necesare continuării proiectelor de infrastructură pentru mai multe şantiere

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 15:21

Guvernul a aprobat alocarea sumelor necesare continuării proiectelor de infrastructură pentru mai multe şantiere aflate în derulare.

Potrivit ministrului transporturilor, fondurile vor fi folosite pentru exproprierile pentru Autostrada Sibiu – Făgăraş, tronsonul 4, pe raza localităţilor din judeţul Braşov, varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, Autostrada Focşani-Bacău, precum şi pentru un tronson al autostrăzii de centură din sudul capitalei.

Totodată, executivul a fost de acord cu amenajarea unui sens giratoriu pe DN 2, la Şindriliţa, mai precizează ministrul Ciprian Şerban, într-o postare pe internet. (Rador/ FOTO Facebook Ciprian Șerban)