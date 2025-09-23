Galaţi: Unitatea Medico-Socială, complet modernizată printr-o investiţie de 10 milioane de lei realizată prin PNRR

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 15:44

La Unitatea Medico-Socială (UMS) Găneşti au fost inaugurate, marţi, Pavilionul Central, Pavilionul I şi Pavilionul II, complet reabilitate şi modernizate în urma unei investiţii de 10 milioane de lei a Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, cu fonduri prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

‘Acest proiect a fost realizat în primul rând cu gândul la cei peste 120 de pacienţi cu afecţiuni psihice grave internaţi aici. Mulţi dintre ei au fost, din păcate, abandonaţi de familie. Sunt oameni din toate categoriile de vârstă – de la 23 ani, până la 70 de ani – unii internaţi de câţiva ani, alţii chiar de peste patru decenii. Pentru ei, UMS Găneşti înseamnă ‘acasă’, iar personalul care îi îngrijeşte reprezintă singura familie adevărată’, a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea, cu ocazia inaugurării lucrărilor.

Potrivit acestuia, cele trei pavilioane care formează Unitatea Medico-Socială (UMS) Găneşti au au o suprafaţă desfăşurată de 1.047 de metri pătraţi şi o vechime de peste un secol.

Clădirile au fost modernizate din temelii: au fost refăcute fundaţiile şi structurile de rezistenţă, au fost reabilitate termic, toate instalaţiile au fost înlocuite, iar dotările includ acum sisteme de climatizare şi iluminat eficiente, precum şi panouri fotovoltaice pentru producerea energiei.

De asemenea, au fost instalate sisteme de management energetic integrat şi control automatizat, ceea ce va permite reducerea consumurilor de energie cu circa 80% şi scăderea emisiilor de carbon cu 90% faţă de nivelul anterior renovării.

Spaţiile interioare au fost recompartimentate, oferind saloane de câte două paturi, mai multe grupuri sanitare şi cabine de duş, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi.

Totodată, pavilioanele sunt dotate cu mobilier medical nou – paturi, mese şi saltele – pentru a asigura pacienţilor condiţii la cele mai înalte standarde.

Această investiţie se adaugă proiectului derulat în 2020, când la Găneşti a fost construit un spital nou, printr-o alocare de 14 milioane de lei din bugetul propriu al CJ Galaţi. (Agerpres/ FOTO facebook Costel Fotea)