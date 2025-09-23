Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Galaţi: Unitatea Medico-Socială, complet modernizată printr-o investiţie de 10 milioane de lei realizată prin PNRR

Galaţi: Unitatea Medico-Socială, complet modernizată printr-o investiţie de 10 milioane de lei realizată prin PNRR

Galaţi: Unitatea Medico-Socială, complet modernizată printr-o investiţie de 10 milioane de lei realizată prin PNRR

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 15:44

La Unitatea Medico-Socială (UMS) Găneşti au fost inaugurate, marţi, Pavilionul Central, Pavilionul I şi Pavilionul II, complet reabilitate şi modernizate în urma unei investiţii de 10 milioane de lei a Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, cu fonduri prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

‘Acest proiect a fost realizat în primul rând cu gândul la cei peste 120 de pacienţi cu afecţiuni psihice grave internaţi aici. Mulţi dintre ei au fost, din păcate, abandonaţi de familie. Sunt oameni din toate categoriile de vârstă – de la 23 ani, până la 70 de ani – unii internaţi de câţiva ani, alţii chiar de peste patru decenii. Pentru ei, UMS Găneşti înseamnă ‘acasă’, iar personalul care îi îngrijeşte reprezintă singura familie adevărată’, a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea, cu ocazia inaugurării lucrărilor.

Potrivit acestuia, cele trei pavilioane care formează Unitatea Medico-Socială (UMS) Găneşti au au o suprafaţă desfăşurată de 1.047 de metri pătraţi şi o vechime de peste un secol.

Clădirile au fost modernizate din temelii: au fost refăcute fundaţiile şi structurile de rezistenţă, au fost reabilitate termic, toate instalaţiile au fost înlocuite, iar dotările includ acum sisteme de climatizare şi iluminat eficiente, precum şi panouri fotovoltaice pentru producerea energiei.

De asemenea, au fost instalate sisteme de management energetic integrat şi control automatizat, ceea ce va permite reducerea consumurilor de energie cu circa 80% şi scăderea emisiilor de carbon cu 90% faţă de nivelul anterior renovării.

Spaţiile interioare au fost recompartimentate, oferind saloane de câte două paturi, mai multe grupuri sanitare şi cabine de duş, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi.

Totodată, pavilioanele sunt dotate cu mobilier medical nou – paturi, mese şi saltele – pentru a asigura pacienţilor condiţii la cele mai înalte standarde.

Această investiţie se adaugă proiectului derulat în 2020, când la Găneşti a fost construit un spital nou, printr-o alocare de 14 milioane de lei din bugetul propriu al CJ Galaţi. (Agerpres/ FOTO facebook Costel Fotea)

Etichete:
Mai multe primării din Botoşani s-au trezit cu datorii uriaşe la apă, după ce au livrat acest serviciu populaţiei, fără să îl factureze
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 14:23

Mai multe primării din Botoşani s-au trezit cu datorii uriaşe la apă, după ce au livrat acest serviciu populaţiei, fără să îl factureze

Mai multe primării din Botoşani s-au trezit cu datorii uriaşe la apă, după ce au livrat acest serviciu populaţiei, fără să îl factureze....

Mai multe primării din Botoşani s-au trezit cu datorii uriaşe la apă, după ce au livrat acest serviciu populaţiei, fără să îl factureze
Sălile de jocuri de noroc de la parterul blocurilor ar putea fi interzise
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 14:04

Sălile de jocuri de noroc de la parterul blocurilor ar putea fi interzise

Sălile care deţin aparate pentru jocuri de noroc – aşa-numitele păcănele – ar putea fi interzise dacă funcţionează la parterul...

Sălile de jocuri de noroc de la parterul blocurilor ar putea fi interzise
Iaşi: Razii în 23 de locaţii în care locuiau cetăţeni din R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă şi alte state
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 13:57

Iaşi: Razii în 23 de locaţii în care locuiau cetăţeni din R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă şi alte state

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi au informat, marţi, că au acţionat pe raza judeţului, în scopul asigurării...

Iaşi: Razii în 23 de locaţii în care locuiau cetăţeni din R. Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă şi alte state
Vaslui: Începe Târgul de Toamnă (26 – 28 septembrie)
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 13:46

Vaslui: Începe Târgul de Toamnă (26 – 28 septembrie)

Primăria municipiului Vaslui, prin Direcţia de Administrare Pieţe, Târguri şi Oboare, organizează o nouă ediţie a Târgului de Toamnă, în...

Vaslui: Începe Târgul de Toamnă (26 – 28 septembrie)
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 13:35

Neamţ: Corpul de clădire al şcolii din Piatra-Neamţ unde s-a prăbuşit tavanul, redeschis pentru elevi

Corpul de clădire al Şcolii nr 2 din Piatra-Neamţ unde s-a prăbuşit tavanul a fost redeschis pentru cursuri, a declarat, marţi, pentru...

Neamţ: Corpul de clădire al şcolii din Piatra-Neamţ unde s-a prăbuşit tavanul, redeschis pentru elevi
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 13:18

Botoșaniul, capitala literaturii și a ilustrației de carte pentru copii și adolescenți, la Festivalul APOLODOR

Peste 2000 de copii și adolescenți au participat la ateliere, discuții cu scriitorii, concerte și vernisaje la prima ediție a Festivalului...

Botoșaniul, capitala literaturii și a ilustrației de carte pentru copii și adolescenți, la Festivalul APOLODOR
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 12:24

Doi cetăţeni români arestaţi pentru spionaj în Grecia

Doi cetăţeni români au fost arestaţi pentru spionaj în Grecia, după ce în telefoanele lor au fost găsite fotografii ale portului Salamis,...

Doi cetăţeni români arestaţi pentru spionaj în Grecia
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 11:42

(FOTO) Elevii români, premiați la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință, desfășurat la Riga, Letonia

Șase elevi români, organizați în trei echipe, au reprezentat România la cea de-a 36 a ediție a Concursului Uniunii Europene al Tinerilor Oameni...

(FOTO) Elevii români, premiați la Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință, desfășurat la Riga, Letonia