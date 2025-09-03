Galați: Incendiu într-o zonă de locuințe a orașului

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 07:58

În această dimineață, două mașini de stingere din cadrul Detasamentului de pompieri Galati s-au deplasat in Galati pe strada Ciobanului, la una din locatiile de lucru ale Tunele S.A pentru a lichida incendiul care se manifesta la fostele baraci ale constructorilor ce lucrau la tunel.

Incendiul s-a extins repede, avand in vedere vegetatia uscata din zona, iar pompierii actioneaza pentru izolarea focului.

Zona de manifestare a acestuia este locuita, in proximitate aflandu-se Scoala nr. 20, o gradinita, Oficiul Judetean de Cadastru, un parc public dar si multe case.

RRA/Maria Măndiță/FOTO ISU GL

