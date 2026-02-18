Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Galaţi: Circulaţia camioanelor, restricţionată temporar la frontiera cu Republica Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 18 februarie 2026, 10:28

Poliţia de Frontieră Română informează că autorităţile din Republica Moldova au dispus, în această dimineaţă, restricţionarea temporară a circulaţiei camioanelor pe sensul de intrare în ţară, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, informează Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.

Potrivit sursei citate, măsura vizează punctele de trecere a frontierei PTF Oancea – Cahul şi PTF Galaţi – Giurgiuleşti.

‘În aceste puncte de frontieră nu se permite, temporar, intrarea camioanelor în Republica Moldova. Restricţia a fost instituită pentru prevenirea blocajelor rutiere şi a situaţiilor de risc pe teritoriul statului vecin şi se aplică până la ridicarea măsurilor de către autorităţile moldovene. Poliţiştii de frontieră români informează transportatorii aflaţi în trafic despre situaţia existentă şi recomandă reconfigurarea traseelor, precum şi consultarea permanentă a informărilor oficiale înainte de deplasare’, a transmis Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă

