Furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe străzi din zona centrală a Municipiului Iași pentru remedierea unei avarii

Publicat de Andreea Drilea, 2 septembrie 2025, 09:36

APAVITAL S.A. aduce la cunoștința consumatorilor că, în scopul remedierii unei avarii apărute la un robinet vană situat la intersecția străzilor Bulevardul Independenței cu Pasaj Mitocul Maicilor, va întrerupe furnizarea apei potabile în noaptea de 2 spre 3 septembrie 2025, în intervalul estimat de la ora 22:00 (2 septembrie), până la ora 06:00 (3 septembrie).

Vor fi afectați de lipsa apei utilizatorii domiciliați în străzile: Piața Unirii, Alexandru Lăpușneanu, Banu, Pasaj Gavril Muzicescu, Pasaj Mitocul Maicilor și Fundac Mitocul Maicilor.

Recomandăm consumatorilor să își asigure rezervele necesare de apă pentru perioada menționată.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele APAVITAL S.A. vor interveni prompt pentru remedierea avariei și reluarea furnizării în condiții normale.

La finalizarea intervenției se va realiza spălarea conductelor și instalațiilor afectate, urmată de evacuarea apei la rețeaua de canalizare stradală. Cu toate acestea, la reluarea furnizării apei, există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate, situație în care robinetul trebuie lăsat deschis timp de câteva minute, pentru ca apa să revină la caracteristicile normale de potabilitate. Dacă situația persistă, sunați la APAVITAL S.A., iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema sesizată.

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la numărul de telefon 0232.969.

Serviciul Marketing și Relații cu Publicul

