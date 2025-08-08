(FOTO) Podul de la Pângărați – măsuri pentru fluidizarea traficului și continuarea lucrărilor

Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 07:00

Autoritățile județene au vizitat joi santierul de la podul de pe Drumul Național 15 din comuna Pângărați, pentru a evalua situația lucrărilor de reabilitare, în contextul traficului intens generat de sezonul estival și al evenimentelor ce urmează.

Această vizită vine ca urmare a întâlnirii din 9 iulie 2025, când prefectul s-a deplasat pentru prima dată pe șantierul de la Pângărați, solicitând accelerarea lucrărilor și soluții concrete pentru diminuarea disconfortului în trafic.

„Având în vedere importanța strategică a acestui pod și disconfortul resimțit de cetățeni, în special în perioada de vârf a sezonului turistic, am cerut constructorului asumarea unor termene clare, accelerarea lucrărilor – mai ales la partea de suprastructură – și măsuri temporare de fluidizare a traficului”, a declarat prefectul Adrian Bourceanu.

În contextul sărbătorii Zilei Marinei și al Zilelor Bicazului, care vor avea loc în jurul datei de 15 august, prefectul a solicitat oprirea temporară a lucrărilor în perioada 13–17 august a.c., pentru a permite accesul mai ușor al participanților și a reduce blocajele rutiere.

Constructorul a fost receptiv și a acceptat această măsură, urmând ca lucrările să fie reluate imediat după această perioadă.

Potrivit antreprenorului, în a doua jumătate a lunii august se preconizează deschiderea circulației pe sensul dinspre Piatra Neamț către Bicaz. Lucrările vor fi reluate după perioada 13–17 august, iar constructorul a promis că va finaliza întregul proiect în cursul lunii octombrie 2025.

Totodată, în perioada evenimentelor dedicate Bicazului, se are în vedere deschiderea temporară a ambelor sensuri de circulație.

În prezent, circulația se desfășoară pe un singur sens, iar pe traseul Piatra Neamț – Bicaz se execută tratamente bituminoase periodice, pentru care exista riscul pierderii finanțării dacă nu ar fi fost demarate în această perioadă. Toate aceste lucrări necesare au dus la îngreunarea traficului rutier.

Podul de la Pângărați, aflat într-o stare avansată de degradare și cu o vechime de aproape 70 de ani, este situat pe un tronson esențial al DN15, care leagă Piatra Neamț de Bicaz, Cheile Bicazului și zona montană a județului. Reabilitarea acestuia este realizată de asocierea C-ON Trust Engineering Bacău – TKT Tehnologii și Tensionări în Construcții București, în baza unei investiții de aproximativ 10 milioane de lei, finanțată de CNAIR – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.

Radio Iași/Gianina Buftea