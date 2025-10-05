Ascultă Radio România Iași Live
(FOTO) Neamţ: Un tânăr a decedat şi două minore au fost rănite într-un accident rutier produs de un şofer băut

Publicat de Andreea Drilea, 5 octombrie 2025, 09:47

Un pasager a murit, alte două persoane aflate în autoturism au ajuns la spital, la fel și șoferul în urma unui accident rutier înregistrat azi noapte, în jurul orei 01:50,  în satul Siliștea din comuna Români. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme dintre care unul parcat în afara părții carosabile. În urma impactului autoturismul în care se aflau patru persoane s-a răsturnat pe cupolă.

La locul accidentului au ajuns forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman, SVSU Români, Punctul de lucru Roznov, S.A.J. și I.P.J. Neamț. ”La sosirea forțelor de intervenție, trei persoane erau ieșite din autoturism, iar o persoană în stare de inconștiență se afla în interior. Pompierii au acționat pentru scoaterea victimei din interiorul autoturismului. Imediat au fost începute manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul  nu a răspuns manevrelor de resuscitare fiind declarat decesul acestuia. Cele trei persoane, un bărbat si două fete, au primit îngrijiri medicale de la echipajele SMURD și SAJ și ulterior transportate la UPU Piatra-Neamț”, a precizat Irina Popa, I.S.U. Neamț. 

În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, ”în timp ce un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Podoleni, conducea un autoturism pe DJ158, în localitatea Siliștea, având direcția de deplasare spre Buhuși, pe un sector de drum în curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un cap de pod și cu un autoturism ce se afla parcat în afara părții carosabile, ulterior răsturnându-se pe cupolă.În urma evenimentului rutier a rezultat decesul unui pasager, în vârstă de 21 de ani, din Podoleni și rănirea conducătorului auto și a altor două pasagere, cu vârste de 15 ani, ambele din localitate Români, care au fost transporați la o unitate medicală. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a precizat Ramona Ciofu, I.P.J Neamț. 

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO ISU NT

