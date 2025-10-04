(FOTO) Iarnă pe drumurile din zona montană a județului Neamț

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 09:42

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași anunță primele intervenții pe drumurile din zona montată a județului Neamț și Suceava din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare.

Ploile din cursul zilei de vineri, 3 octombrie, s-au transformat în lapoviță și ninsoare odată cu venirea nopții și răcirea accentuată a vremii, până spre pragul de îngheț.

”Precipitațiile au avut însă loc doar în zona montană a județelor Suceava și Neamț, fără depuneri consistente pe carosabil și fără a crea blocaje în trafic. Pentru asigurarea circulației, echipele DRDP Iași au intervenit cu 11 autoutilaje (5 – SDN C-lung Moldovenesc și 6 – SDN Piatra Neamț) și au răspândit 51 tone de material antiderapant, pe DN 17, DN 17A, DN 17B, DN 18, DN 2E (județul Suceava) și DN 12C, DN 15, DN 15C (județul Neamț).

În acest moment, circulația pe toate drumurile naționale din zona Moldovei se desfășoară normal, cu precipitații sub formă de ploaie și temperaturi pozitive în toate județele regiunii (2°C zona C-lung Moldovenesc, 9°C Iași)”, au precizat reprezentanții DRDP Iași.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea)

