(FOTO) 44 de instalații clandestine descoperite la rețeaua de energie și gaze naturale în Roman, jud. Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 20 februarie 2026, 11:28

În această săptămână, efective ale Jandarmeriei Neamț, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, au desfășurat, în colaborare cu reprezentanții Delgaz Grid, o acțiune pe raza municipiului Roman, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale în domeniul energiei electrice și gazelor naturale.

În doar câteva ore, echipele de inspecție și control au verificat peste 178 de branșamente la rețeaua de energie electrică și 36 la rețeaua de gaze naturale. În urma controalelor efectuate, au fost constatate peste 44 de situații de executare sau folosire a unor instalații clandestine, în scopul racordării directe la rețea ori pentru ocolirea echipamentelor de măsurare. Dintre acestea, una a fost identificată în domeniul gazelor naturale, iar 43 în domeniul energiei electrice.

În urma acțiunii, jandarmii au întocmit 44 de acte de sesizare sub aspectul săvârșirii de infracțiuni de executare sau folosire a unor instalații clandestine, în scopul racordării directe la rețea ori pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, faptă prevăzută de art. 92 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, precum și pentru infracțițiunea de furt, prevăzută de art. 228 din Codul penal. Documentele au fost înaintate de îndată organelor de urmărire penală competente.

Activitățile de inspecție și control au vizat instalații de distribuție a energiei electrice amplasate pe domeniul public. Au fost verificate peste 41 de persoane în bazele de date.

Pe timpul desfășurării operațiunilor nu au fost înregistrate incidente și nici evenimente deosebite în planul ordinii și siguranței publice.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO Gianina Buftea)