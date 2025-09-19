Flydubai își consolidează prezența în România: mai multe zboruri din București, o nouă rută directă Iași – Dubai și planuri de extindere regională

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2025, 11:08

Flydubai își consolidează prezența în România: mai multe zboruri din București, o nouă rută directă Iași – Dubai și planuri de extindere regională.

• Flydubai crește frecvența zborurilor către București la trei curse zilnice și inaugurează ruta directă către Iași.

• Compania își extinde rețeaua regională prin lansarea zborurilor către Chișinău.

• În total 12 aeronave noi vor fi adăugate în flota flydubai până la finalul anului 2025.

Flydubai își consolidează prezența în România prin inaugurarea rutei directe către Iași și prin creșterea frecvenței zborurilor către București, la trei curse zilnice. În paralel, operatorul își extinde rețeaua regională prin lansarea zborurilor directe către Chișinău și prin adăugarea de noi aeronave în flotă, parte a unui plan strategic de dezvoltare.

Odată cu lansarea celor două frecvențe săptămânale către Iași, flydubai devine primul transportator din Emiratele Arabe Unite care operează zboruri directe către acest oraș. Totodată, odată cu sfârșitul lunii octombrie, frecvența zborurilor către București va ajunge la trei curse zilnice, însumând 21 de zboruri săptămânale între Dubai și România. În plus flydubai a inaugurat și ruta către Chișinău, Republica Moldova, cu două frecvențe săptămânale.

„România reprezintă de mult timp o piață strategică pentru flydubai, cu o creștere constantă încă de la lansarea zborurilor noastre în 2012. În 2025 marcăm un moment important: operăm deja către al doilea oraș din România, Iași, iar începând cu sfârșitul lunii octombrie vom crește frecvența zborurilor către București la trei curse zilnice. Suntem convinși că aceste extinderi vor aduce pasagerilor mai multă flexibilitate și noi oportunități de a descoperi atât cultura, cât și mediul de afaceri din România.

Totodată, ne bucurăm să consolidăm conectivitatea către Europa prin lansarea zborurilor noastre către Chișinău, operate de două ori pe săptămână. Această extindere subliniază angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea turismului și a schimburilor comerciale, oferind totodată pasagerilor din Emiratele Arabe Unite și din întreaga noastră rețea opțiuni de călătorie tot mai convenabile și diversificate”, a declarat Jeyhun Efendi, Senior Vice President, Commercial Operations & E-commerce la flydubai.

Flotă modernă și planuri de expansiune

În paralel cu extinderea rețelei, flydubai continuă să-și dezvolte flota. De la începutul anului 2025, compania a primit șapte noi aeronave Boeing 737, urmând ca alte cinci Boeing 737 MAX 8 să se alăture până la finalul anului. Astfel, flota flydubai va depăși 95 de aeronave până la sfârșitul lui 2025, deservind peste 135 de destinații din 57 de țări. Noile aeronave sprijină obiectivul companiei de a deschide piețe insuficient deservite, de a crește capacitatea pe rutele existente și de a oferi pasagerilor o experiență îmbunătățită.

În plus, flydubai derulează un program amplu de modernizare a cabinei pentru aeronavele Boeing 737-800 Next-Generation, care include scaune business complet rabatabile și sisteme moderne de divertisment la bord.

În 2025, Flydubai a adăugat 11 noi destinații la rețea, printre care Antalya, Al Alamein, Damasc și Peshawar, iar în Europa, compania își consolidează prezența prin lansarea zborurilor către Chișinău și Iași în septembrie, urmate de Vilnius și Riga în decembrie.

Zboruri regulate către Dubai din București, Iași și Chișinău

Flydubai operează trei curse zilnice din București către Dubai, însumând 21 de zboruri săptămânale, două zboruri săptămânale din Iași către Dubai, programate marți și vineri, și două zboruri săptămânale din Chișinău către Dubai, operate miercuri și duminică. Mai multe detalii despre programul complet al zborurilor se pot găsi pe site-ul oficial: flydubai.com/en/flying-with-us/timetable

Despre Flydubai

Cu sediul central în Dubai, flydubai a construit o rețea de peste 135 de destinații, deservite de o flotă de 93 de aeronave. De la începutul operațiunilor, în iunie 2009, flydubai a avut ca obiectiv eliminarea barierelor în calea călătoriilor, stimularea schimburilor comerciale și turistice și consolidarea conectivității între culturi, printr-o rețea aflată în continuă expansiune.

Momente-cheie în evoluția flydubai:

Rețea extinsă: peste 135 de destinații din 57 de țări din Africa, Asia Centrală, Caucaz, Europa Centrală și de Sud-Est, Consiliul de Cooperare al Golfului și Orientul Mijlociu, Asia de Sud și Asia de Sud-Est.

Piețe insuficient deservite: peste 100 de rute noi lansate, care anterior nu aveau zboruri directe către Dubai sau nu erau operate de un transportator național din EAU.

Flotă unică și eficientă: 93 de aeronave Boeing 737 – dintre care 27 Next-Generation Boeing 737-800, 63 Boeing 737 MAX 8 și 3 Boeing 737 MAX 9.

Conectivitate îmbunătățită: peste 120 de milioane de pasageri transportați din 2009 până în prezent.