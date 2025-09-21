Ascultă Radio România Iași Live
Fermierii români au obţinut o producţie-record de cereale de aproape 17 milioane de tone

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 septembrie 2025, 10:41

Fermierii români au obţinut o producţie-record de cereale de aproape 17 milioane de tone, cu patru milioane mai mult faţă de anul trecut – a anunţat ministrul agriculturii, Florin Barbu.

Şi la rapiţă producţia a fost foarte bună, de 2,5 milioane de tone – dublu faţă de 2024.

În context, Florin Barbu a subliniat importanţa agriculturii în ţara noastră şi a îndemnat populaţia să cumpere produse româneşti pentru a susţine producătorii locali.

Pe de altă parte, culturile de porumb şi floarea soarelui au fost puternic afectate de secetă, mai ales în Oltenia, Banat, Dobrogea şi Muntenia.

Fermierii spun că peste jumătate din recoltă este compromisă şi că nu îşi vor putea acoperi nici măcar costurile investiţiei, motiv pentru care au cerut despăgubiri de la guvern.

Agricultorii pot depune înştiinţări de calamitate la primăriile unde au terenurile agricole până la data de 15 octombrie.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

