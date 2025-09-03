Facturi mai mari la căldură pentru botoșăneni, din octombrie

Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 06:25

Botoșănenii vor plăti facturi mai mari la căldură și apă caldă în sezonul rece. Consiliul Local a aprobat, majorarea prețului energiei termice practicat de Modern Calor SA, ca urmare a creșterii costurilor de producție, transport și distribuție.

Astfel, tariful de producție urcă de la 560,66 lei la 817,55 lei/gigacalorie (fără TVA), ceea ce reprezintă o scumpire de 256,89 lei. Diferența față de prețul plătit de populație este acoperită prin subvenția acordată din bugetul local.

În prezent, botoșănenii achită 312 lei/gigacalorie, dar municipalitatea pregătește o nouă ajustare: din octombrie, tariful pentru consumatori ar urma să fie de 408 lei/gigacalorie. Creșterea va fi de aproape 25% față de nivelul actual.

Primarul Cosmin Andrei a precizat că această măsură este necesară pentru a acoperi costurile reale ale furnizării energiei termice și a asigura continuitatea serviciului public.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro