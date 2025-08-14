Ascultă Radio România Iași Live
Explozie la Letea Veche (Bacău)/Ministerul Sănătăţii: Starea minorei, stabilă; pacienţii de la 'Bagdasar-Arseni' – în stare gravă

Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 12:42

Minora rănită, miercuri, în explozia de la Letea Veche este în stare stabilă, persoana internată la Timişoara prezintă arsuri şi este intubată, iar ceilalţi doi răniţi duşi la Spitalul ‘Bagdasar-Arseni’ din Bucureşti se află în stare gravă, informează Ministerul Sănătăţii.

Potrivit sursei citate, minora, internată la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Grigore Alexandrescu’, este stabilă, fără probleme deosebite şi s-a luat în calcul inclusiv posibilitatea detubării ei.

Pacientul care a ajuns la Timişoara prezintă 60% arsură pe suprafaţa corporală şi este intubat. Pacienţii internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Bagdasar-Arseni’ sunt în stare gravă, dar stabili pentru transport.

‘Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă au transmis rapoartele medicale ale pacienţilor la clinici de specialitate din Belgia, Germania şi Austria de la care se aşteaptă răspuns pentru transferul acestora. (…) Ministerul Sănătăţii a contactat Clinica San Donato din Italia pentru două locuri. Şi din partea acestei unităţi sanitare se aşteaptă răspuns’, precizează, joi, sursa amintită.

Patru persoane – un minor şi trei adulţi – au fost rănite, miercuri, în urma unei explozii urmate de un incendiu, care s-a produs la o locuinţă din comuna băcăuană Letea Veche. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

