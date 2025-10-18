Expertiză tehnică a blocului din Rahova

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 10:10

Inspectoratul în Construcții al municipiului București, în colaborare cu experți autorizați, va face urgent expertiza tehnică a blocului din Rahova, avariat grav de explozia de vineri, în care au murit trei oameni.

Concluziile inspectoratului vor fi transmise Comitetului Municipiului București pentru Situaţii de urgență. Autoritățile au comunicat că zona și imobilul trebuie evitate în continuare, iar în timpul nopții, în perimetru au rămas aproximativ 100 de jandarmi. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că va fi format un grup de experți, care va decide dacă blocul trebuie demolat.

Andrei Nistor, prefectul Capitalei: La nivelul prefecturii, intenționăm să facem un grup restrâns, care implică atât Prefectura, Primăria Municipiului București, ISU și ISC, și eventual experți care au venit și astăzi aici și au analizat situația, pentru a ne prezenta un raport ceva mai clar asupra integrității acestui imobil. Vom avea mult mai multe detalii despre ce facem mai departe, pentru că asta este important. Oamenii au unde să stea în acest weekend, există soluții și pe termen lung, însă problema imobilului există în continuare, nu știm dacă va cădea, nu va cădea, de aceea nu vrem să facem speculații, e bine să ne bazăm pe ce vor spune experții.

Consiliul General al Capitalei a aprobat un ajutor de aproape trei milioane de lei pentru oamenii afectați de explozie.

Banii sunt din fondul de rezervă bugetară și vor fi folosiți pentru cazarea temporară în hoteluri și ulterior, pentru plata chiriei celor rămași fără casă, dar și pentru hrană sau consiliere psihologică.

Plata chiriei va fi asigurată pentru un an, cu posibilitatea de prelungire.

Rador/FOTO Agerpres