Eliminarea unor anumite probe pentru obţinerea permisului de conducere este criticată de specialiştii în circulaţia rutieră

Publicat de Andreea Drilea, 21 decembrie 2025, 09:18

Eliminarea probei teoretice pentru şoferii care vor să obţină permis de conducere şi pentru alte categorii auto este criticată de specialiştii în circulaţia rutieră, care susţin, dimpotrivă, condiţii mai aspre pentru acordarea permiselor.

Titi Aur, expert în conducere defensivă, atrage atenţia că lipsa educaţiei rutiere creşte riscul de accidente pe drumurile din ţară. El a amintit că în România mor zilnic pe şosele, în medie, patru persoane.

Titi Aur: Nu prea mi se pare bine, pentru că în România avem o lipsă crasă de educaţie rutieră la modul general. Nu se face nimic în şcoala generală şi liceu. Şcoala de şoferi este oarecum sumară, superficială. Se fac prea puţine lucruri şi, oricum, nu se face nimic despre prevenţie, despre anticipare, despre conducerea defensivă, despre conducerea în siguranţă. Singurul lucru care se făcea şi se face, totuşi, este această verificare la cunoştinţele teoretice despre legislaţie.

Realizator: Recent, parlamentul a adoptat proiectul de lege potrivit căruia persoanele care deţin permise de conducere nu vor mai fi obligate să dea o nouă probă teoretică atunci când susţin examen auto pentru obţinerea unui permis dintr-o categorie apropiată. Potrivit legii, nu se va mai da examen de sală nici pentru trecerea de la maşină la motocicletă. Pentru a intra în vigoare, actul normativ trebuie promulgat de şeful statului – au transmis colegii de la Radio România Târgu Mureş.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

