Elevii vor intra în vacanţă până pe 7 ianuarie

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 09:37 / actualizat: 19 decembrie 2025, 11:25

Este ultima zi de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu.

Elevii şi preşcolarii vor intra astăzi, după ore, în vacanţa de iarnă, care ţine până pe 7 ianuarie anul viitor.

Potrivit calendarului Ministerului Educaţiei, întoarcerea la cursuri se va face joi, 8 ianuarie, iar următoarea vacanţă de o săptămână va fi în perioada 9 februarie-1 martie, în funcţie de cum a decis fiecare inspectorat şcolar judeţean şi cel al municipiului Bucureşti.

Este şi ultima zi în care învăţătorii şi diriginţii trebuie să treacă în catalog cea de-a doua notă la purtare din acest an şcolar.

