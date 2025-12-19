Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Elevii vor intra în vacanţă până pe 7 ianuarie

Elevii vor intra în vacanţă până pe 7 ianuarie

Elevii vor intra în vacanţă până pe 7 ianuarie

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 09:37 / actualizat: 19 decembrie 2025, 11:25

Este ultima zi de şcoală de anul acesta şi cea care încheie cel de-al doilea modul de studiu.

Elevii şi preşcolarii vor intra astăzi, după ore, în vacanţa de iarnă, care ţine până pe 7 ianuarie anul viitor.

Potrivit calendarului Ministerului Educaţiei, întoarcerea la cursuri se va face joi, 8 ianuarie, iar următoarea vacanţă de o săptămână va fi în perioada 9 februarie-1 martie, în funcţie de cum a decis fiecare inspectorat şcolar judeţean şi cel al municipiului Bucureşti.

Este şi ultima zi în care învăţătorii şi diriginţii trebuie să treacă în catalog cea de-a doua notă la purtare din acest an şcolar. 

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord în privinţa creşterii salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026
Naţional joi, 18 decembrie 2025, 06:29

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord în privinţa creşterii salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026

Coaliţia de guvernare, reunită miercuri la Palatul Victoria, a anunţat că a ajuns la un acord în privinţa creşterii salariului minim la 4.325...

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord în privinţa creşterii salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026
Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul European; dezbateri despre Ucraina, buget, apărare europeană
Naţional joi, 18 decembrie 2025, 06:18

Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul European; dezbateri despre Ucraina, buget, apărare europeană

Preşedintele Nicuşor Dan participă, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale. Joi şi vineri,...

Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul European; dezbateri despre Ucraina, buget, apărare europeană
Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru 30 de zile
Naţional miercuri, 17 decembrie 2025, 15:29

Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru 30 de zile

Tribunalul Bucureşti a decis miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, într-un...

Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru 30 de zile
Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei
Naţional miercuri, 17 decembrie 2025, 12:40

Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei

Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei, în zilele următoare, în aproape ţara, cu temperaturi maxime care vor...

Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei
Naţional miercuri, 17 decembrie 2025, 11:45

DNA: Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

Constantin-Flavius Nedelcea, la data faptelor secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie...

DNA: Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, trimis în judecată pentru abuz în serviciu
Naţional miercuri, 17 decembrie 2025, 07:01

Zi de doliu la Timişoara în memoria eroilor martiri ai Revoluţiei din 1989

La Timişoara va fi azi zi de doliu în memoria eroilor martiri ai Revoluţiei din 1989. Candelele nemuririi s-au aprins deja de aseară în Piaţa...

Zi de doliu la Timişoara în memoria eroilor martiri ai Revoluţiei din 1989
Naţional miercuri, 17 decembrie 2025, 06:36

Şedinţă a coaliţiei de guvernare – miercuri; pe agendă: pregătirea proiectului bugetului de stat, salariul minim, reforma administraţiei

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc miercuri într-o nouă şedinţă, discuţiile urmând să vizeze, între altele, pregătirea proiectului...

Şedinţă a coaliţiei de guvernare – miercuri; pe agendă: pregătirea proiectului bugetului de stat, salariul minim, reforma administraţiei
Naţional marți, 16 decembrie 2025, 18:04

Judecătorul care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder a promovat interviul de la CSM şi va deveni procuror

UPDATE – Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, a promovat marţi interviul susţinut la...

Judecătorul care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder a promovat interviul de la CSM şi va deveni procuror