Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2025, 06:19

Ediția ieșeană a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România 2025 s-a încheiat.

Vizitatorii au avut parte de patru zile dedicate lecturii, cu mii de titluri, materiale educaționale și noutăți editoriale prezentate de peste 30 de edituri.

Punctul central al târgului a fost întâlnirea dintre public și autori, prin lansări de carte și sesiuni de autografe.

Organizatorii au remarcat interesul constant al tinerilor pentru carte, în special pentru titlurile educative și interactive.

Standurile editurilor au propus oferte variate, de la literatură clasică și contemporană până la albume muzicale și jocuri pentru copii. Atmosfera din centrul orașului a fost una festivă, cu bulevardul animat de vizitatori pe tot parcursul zilelor de târg.