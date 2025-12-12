Duminică, 14 decembrie, intră un vigoare noul Mers al Trenurilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 decembrie 2025, 18:33

CFR Călători anunţă că duminică va intra un vigoare noul Mers al Trenurilor, valabil până la 12 decembrie anul viitor.

Programul aduce modificări în circulaţia feroviară atât pe rutele interne, cât şi pe cele internaţionale.

În medie peste 1150 de trenuri vor circula zilnic, iar unele dintre acestea vor avea vagoane şi locomotive noi sau modernizate prin PNRR.

CFR estimează că până la 1 februarie vor circula 11 din cele 12 rame noi achiziţionate din Germania.

Una dintre cele mai importante noutăţi ale noului mers al trenurilor este introducerea unei rute directe Budapesta – Bucureşti.

Totodată, pasagerii vor avea mai multe variante pentru a ajunge în Ungaria şi Austria, fără schimbări de tren pe traseu.

Tot de schimbări ţine faptul că în sezonul estival vor apărea trenuri noi pe ruta Bucureşti – Giurgiu – Ruse.

Noul Mers al Trenurilor vine si cu scumpiri, preţul biletelor va creşte cu aproape 10%, mărire despre care CFR spune că este o indexare a tarifelor cu rata inflaţiei. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)