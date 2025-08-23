Două persoane au murit pe lacul Snagov vineri seară, după ce au fost surprinse de furtună

Două persoane au murit pe lacul Snagov aseară, după ce au fost surprinse de furtună.

Victimele desfăşurau activităţi de agrement, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov în această dimineaţă.

Scafandrii, echipaje de specialitate din cadrul Poliţiei Transporturi şi voluntari au căutat cele două persoane cu ajutorul unor sonare şi a altor echipamente specifice.

Tot ieri, un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiş luat de vânt în judeţul Argeş, iar alţi doi bărbaţi au fost răniţi.

În capitală, o persoană a fost rănită de un copac prăbuşit pe trotuar. Furtunile de ieri au afectat 38 de localităţi din 15 judeţe, precum şi municipiul Bucureşti. (Rador/ FOTO ISU BT imagine ilustrativă)