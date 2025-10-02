Două milioane de metri cubi de lemn pentru foc la prețul de anul trecut

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 08:51

Romsilva oferă populației aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru foc la un preț de bază similar cu cel de anul trecut, între 150 de lei și 600 de lei pe metru cub.

Persoanele fizice interesate trebuie să se adreseze ocoalelor silvice din zona de domiciliu. Iar în funcție de stocuri și de numărul de solicitări, acestea îi vor îndruma pe cumpărători către depozitele unde există lemn de foc disponibil.

În premieră, Romsilva oferă lemn pentru foc și prin magazinul său online, romsilva.store.

Compania le recomandă tuturor cumpărătorilor, indiferent de unde cumpără lemn de foc, să solicite documentele legale de proveniență, respectiv avizul de însoțire, factura fiscală sau bonul fiscal.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro