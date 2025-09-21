DNSC atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 septembrie 2025, 09:25

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă răspândită pe reţelele de socializare.

Potrivit unui mesaj al instituţiei postat pe Facebook, utilizatorii primesc mesaje care par oficiale, prin care li se cere confirmarea drepturilor asupra paginilor administrate.

Formularul din mesaj este însă fals şi colectează datele de autentificare, permiţându-le atacatorilor să preia controlul asupra paginii şi să o folosească pentru alte fraude.

În context, specialiştii recomandă să nu se acceseze link-uri suspecte, să nu fie furnizate parole sau alte coduri şi să fie verificată pagina pe site-ul oficial al reţelei de socializare.

Mesajele suspecte pot fi raportate pe platforma oficială a Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.(Rador/ FOTO dnsc.ro)