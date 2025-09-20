Direcția Județeană de Mediu Iași se alătură Zilei de Curățenie Națională printr-o acțiune de ecologizare în aria protejată sit Natura 2000 Pădurea Bârnova- Repedea

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2025, 09:26

Direcția Județeană de Mediu (DJM) Iaşi susține Ziua de Curățenie Națională – 20 septembrie, inițiată la nivel național de Let’s Do It Romania.

Cu această ocazie, impreună cu Direcția Silvică Iași, Comisariatul Județean Iași al Gărzii Naționale de Mediu și alți voluntari vom participa la acțiunea de ecologizare din aria naturală protejată sit Natura 2000 Pădurea Bârnova-Repedea, zona limitrofă DN 24 Păun-Poieni, începând cu ora 9.00 (punct de întâlnire canton silvic Repedea).

Acțiunea noastră isi propune să aducă în atenția publicului larg importanța menținerii unui mediu curat prin colectarea deșeurilor aruncate iresponsabil într-o zonă de mare valoare naturală și peisagistică.

Protejarea mediului este o responsabilitate comună, iar acțiunile dedicate Zilei de Curățenie Națională scot in evidență necesitatea gestionării corespunzătoare a deșeurilor pe care le generăm și responsabilitatea fiecăruia dintre noi pentru păstrarea unui mediu sănătos! Implicarea cetățenilor, comunităților și autorităților deopotrivă este esențială pentru atingerea acestui obiectiv!

Ne alăturăm astfel celor peste 5500 de voluntari din Iași și 150 000 la nivel național care au confirmat participarea la Ziua de Curățenie Națională – 20 septembrie 2025!

Pentru cei care încă nu s-au înscris, îi încurajăm să o facă și să se alăture echipelor accesând:

https://letsdoitromania.ro/implica-te

Ziua de Curățenie Națională programată pe 20 septembrie 2025 este prima în care evenimentul are loc în mod oficial, ca zi stabilită prin Legea 266/2024. Ediția din 2025 se desfășoară sub sloganul “Prietenul la curățenie se cunoaște”, un mesaj care pune în prim-plan solidaritatea, prietenia și responsabilitatea comună pentru un mediu mai curat.

Evenimentul are loc simultan în toate cele 41 de județe din România și este deschis tuturor: cetățeni, familii, elevi, profesori, angajați, autorități locale, ONG-uri și companii. (FOTO Let’s Do It Romania/ arhiva)