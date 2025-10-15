Deputatul PSD Marius Budăi anunţă că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat

Deputatul PSD Marius Budăi a anunţă că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat, subliniind că social-democraţii vor respecta legislaţia naţională şi europeană.

El a explicat, pe o reţea de socializare, că PSD a susţinut această majorare atât în Parlamentul European, cât şi la nivel naţional, pentru a-i proteja pe cei 830 de mii de salariaţi cu venituri reduse.

Marius Budăi aminteşte că, în calitate de fost ministru al muncii, a influenţat modificarea poziţiei unui guvern de dreapta, care se opunea directivei privind salariul minim european, precizând că întrebarea nu este dacă acesta va creşte, ci doar cu cât.

