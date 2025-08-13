Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Deficitul şi datoria externă totală a României au crescut în primele şase luni ale acestui an

Deficitul şi datoria externă totală a României au crescut în primele şase luni ale acestui an

Deficitul şi datoria externă totală a României au crescut în primele şase luni ale acestui an

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 18:42

Deficitul României a fost cu 2,2 miliarde de euro mai mare în primele şase luni ale acestui an, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, ajungând la 13,9 miliarde de euro.

Şi datoria externă totală a crescut în acelaşi interval cu aproximativ 7,5 miliarde de euro, până la aproape 212,4 miliarde.

Peste 76% din această sumă reprezintă datoria externă pe termen lung, care e mai mare cu 4,6% faţă de sfârşitul anului trecut.

În schimb, au crescut uşor investiţiile străine directe în România, ridicându-se la aproape 2,8 miliarde de euro, faţă de 2,4 miliarde în prima jumătate a anului 2024. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Sindicaliştii cer Guvernului să retragă de urgenţă proiectul privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie
Naţional miercuri, 13 august 2025, 11:01

Sindicaliştii cer Guvernului să retragă de urgenţă proiectul privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului să retragă de urgenţă proiectul de act normativ publicat de...

Sindicaliştii cer Guvernului să retragă de urgenţă proiectul privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie
Se înmulţesc tentativele de fraudă prin telefon, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică
Naţional miercuri, 13 august 2025, 09:03

Se înmulţesc tentativele de fraudă prin telefon, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică

Se înmulţesc tentativele de fraudă prin telefon, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică. Iar infractorii sunt din ce...

Se înmulţesc tentativele de fraudă prin telefon, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică
Probele de competențe de la Bacalaureat nu vor mai fi susținute în timpul cursurilor
Naţional miercuri, 13 august 2025, 06:41

Probele de competențe de la Bacalaureat nu vor mai fi susținute în timpul cursurilor

Probele de competențe ale Bacalaureatului nu vor mai fi susținute în iarnă în timpul perioadei de cursuri, cum s-a întâmplat în acest an....

Probele de competențe de la Bacalaureat nu vor mai fi susținute în timpul cursurilor
Ministerul Dezvoltării anunţă că a alocat peste 200 de milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR
Naţional miercuri, 13 august 2025, 06:31

Ministerul Dezvoltării anunţă că a alocat peste 200 de milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR

Ministerul Dezvoltării anunţă că a alocat peste 200 de milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR. Sumele sunt destinate unor...

Ministerul Dezvoltării anunţă că a alocat peste 200 de milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR
Naţional miercuri, 13 august 2025, 06:25

Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca: Modul în care a fost autorizat Centrul de arşi e revoltător

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că miercuri va trimite la Parchet sesizarea în cazul Centrului de Mari Arşi de la Spitalul...

Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca: Modul în care a fost autorizat Centrul de arşi e revoltător
Naţional miercuri, 13 august 2025, 05:35

Mai multe organizații ale magistraților reclamă o campanie susținută de subminare a profesiei lor

Mai multe organizații ale magistraților reclamă o campanie susținută de subminare a profesiei lor și îi solicită premierului o întrevedere...

Mai multe organizații ale magistraților reclamă o campanie susținută de subminare a profesiei lor
Naţional miercuri, 13 august 2025, 05:27

Localnicii evacuaţi din Praid vor putea reveni în locuinţele lor

Localnicii din zona Salinei Praid din judeţul Harghita vor putea reveni acasă începând de miercuri – anunţă Comitetul Local pentru...

Localnicii evacuaţi din Praid vor putea reveni în locuinţele lor
Naţional marți, 12 august 2025, 20:25

Ministerul Educaţiei verifică documentaţia pentru achiziţia microbuzelor electrice în judeţele Iaşi şi Prahova, finanţată prin PNRR

Ministerul Educaţiei verifică documentaţia pentru achiziţia microbuzelor electrice în judeţele Iaşi şi Prahova, finanţată prin PNRR. Dacă...

Ministerul Educaţiei verifică documentaţia pentru achiziţia microbuzelor electrice în judeţele Iaşi şi Prahova, finanţată prin PNRR