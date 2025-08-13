Deficitul şi datoria externă totală a României au crescut în primele şase luni ale acestui an

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 18:42

Deficitul României a fost cu 2,2 miliarde de euro mai mare în primele şase luni ale acestui an, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, ajungând la 13,9 miliarde de euro.

Şi datoria externă totală a crescut în acelaşi interval cu aproximativ 7,5 miliarde de euro, până la aproape 212,4 miliarde.

Peste 76% din această sumă reprezintă datoria externă pe termen lung, care e mai mare cu 4,6% faţă de sfârşitul anului trecut.

În schimb, au crescut uşor investiţiile străine directe în România, ridicându-se la aproape 2,8 miliarde de euro, faţă de 2,4 miliarde în prima jumătate a anului 2024. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)