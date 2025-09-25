Decizii în ședința CSAT

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 13:43

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării s-a reunit la Palatul Cotroceni sub conducerea preşedintelui Nicuşor Dan. Se discută, între altele, despre modul de acţiune în cazul avioanelor sau dronelor care pătrund neautorizat în spaţiul aerian al României.

Oana Bâlă: În şedinţa care s-a încheiat în urmă cu câteva minute la Palatul Cotroceni, membrii CSAT au stabilit obiectivele care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord. Aceşti au stabilit, totodată, persoanele care au dreptul să aprobe executarea unor măsuri împotriva aeronavelor şi a vehiculelor aeriene, care utilizează neautorizat spaţiul aerian al ţării noastre. O lege care vizează aceste aspecte a fost adoptată în luna mai, însă decizia privind normele care vizează lanţul de comandă a fost luată astăzi în cadrul CSAT. Reuniunea a fost convocată de preşedintele Nicuşor Dan, după ce mai multe ţări membre NATO, inclusiv România, au semnalat intrarea în spaţiul lor aerian a unor drone aparţinând Federaţiei Ruse. În 13 septembrie, o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al ţării noastre, pe care l-a survolat aproximativ 50 de minute, îndreptându-se apoi către Ucraina. Două aeronave de luptă au fost ridicate atunci pentru a monitoriza situaţia, iar piloţii aveau aprobarea să doboare drona, însă au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul, după cum preciza la data respectivă ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu. (Rador/ FOTO presidency.ro)