Debut de an școlar pentru aproape 140.000 de elevi ieșeni

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 07:58

Debut de an școlar, astăzi, în județul Iași, pentru aproape 140 de mii de elevi. Este județul cu cea mai mare populație școlară din țară.

După reorganizare, 19 școli și grădinițe, din mediul urban, și-au pierdut statutul juridic. Iar în mediul rural, numărul unităților didactice a scăzut cu 22.

Relatează Constantin Mihai: ”Azi, în județul Iași, clopoțelul sună pentru prima dată pentru 7040 de elevi înscriși în clasa pregătitoare. După reorganizare în județul Iași, din 210 unități cu personalitate juridică, au mai rămas 185. În mediul urban au dispărut 19 școli și grădinițe, iar în mediul rural nu mai sunt 22 de unități didactice. Și la numărătoare, după aplicarea deciziilor, se observă că sunt cu 11 școli gimnaziale mai puține și numărul școlilor profesionale a scăzut cu 11. Municipiul Iași a fost cel mai afectat, 15 grădinițe cu program prelungit și-au pierdut statutul juridic și 4 școli: ”Mihai Codreanu”, ”Carmen Silva”, ”Veronica Micle” și ”Gheorghe Asachi”. Pe locul secund, la egalitate, Pașcaniul și Hârlăul. În municipiul Pașcani au dispărut Școala Gimnazială ”Ion Creangă” și Grădinița cu Program Prelungit numărul 3. Iar în Hârlău nu mai este Școala Gimnazială din Pârcovaci și Grădinița cu Program Prelungit din localitate. Iar în Târgu Frumos, Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” și-a pierdut statutul juridic. Județul Iași rămâne județul cu cea mai mare populație școlară din țară, peste 140.000 de elev, și, de asemenea, este județul cu cei mai mulți profesori, peste 8.000.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

