Creştinii ortodocşi sărbătoresc, astăzi, Înălţarea Sfintei Cruci

Publicat de Andreea Drilea, 14 septembrie 2025, 08:50

Creştinii ortodocşi sărbătoresc, astăzi, Înălţarea Sfintei Cruci, cea mai veche sărbătoare creştină în care este amintită crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos.

Sărbătoarea datează încă din anul 335 şi marchează în calendar două momente.

Primul este descoperirea crucii de către Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, şi înălţarea ei în faţa poporului.

Al doilea moment are loc în anul 629, când împăratul bizantin Heraclius a recuperat-o de la perşi şi a depus-o în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim.

Înălţarea Sfintei Cruci este cea de-a doua mare sărbătoare a anului bisericesc, care a început la 1 septembrie, şi se serbează prin post.

Radio Iași