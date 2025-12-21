Creşte numărul îmbolnăvirilor de gripă

Publicat de Andreea Drilea, 21 decembrie 2025, 11:41

Tot mai multe persoane au gripă – 5.700 de bolnavi au primit acest diagnostic săptămâna trecută, iar aproape 93.000 au avut infecţii respiratorii.

Medicii atrag atenţia că o categorie foarte vulnerabilă este cea a copiilor. Unul din două decese cauzate de gripă a survenit la minori care nu aveau afecţiuni preexistente, iar 5.000 de bebeluşi mai mici de şase luni sunt spitalizaţi anual din cauza virusului respirator sinciţial.

Specialiştii subliniază că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de protecţie împotriva complicaţiilor provocate de gripă. Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Bucureşti, medicul Simin Florescu.

Simin Florescu: Pacienţi cu gripă, din păcate, numărul lor este în creştere şi, practic, toţi sunt nevaccinaţi. Şi avem de-a face cu copii, mulţi care vin cu gripă, împreună cu părinţii lor, şi cu extrema care reprezintă pacienţii vârstnici şi mulţi care sunt cei rezidenţi ai unor azile sau centre de bătrâni. Ca şi în sezonele trecute, complicaţiile principale sunt cele respiratorii, fac forme severe de gripă, pneumonie, detresă respiratorie, deficienţă respiratorie acută, suprainfecţii bacteriene preponderent respiratorii, fenomene de afectare a sistemului nervos central de tipul encefalitic, pot să apară şi acestea, şi multe alte tipuri de complicaţii, atât din cauza virusului gripal, cât şi prin complicaţii bacteriene imediat următoare, pentru că gripa este o boală care determină o scădere temporară a imunităţii.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro