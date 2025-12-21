Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Creşte numărul îmbolnăvirilor de gripă

Creşte numărul îmbolnăvirilor de gripă

Creşte numărul îmbolnăvirilor de gripă

Publicat de Andreea Drilea, 21 decembrie 2025, 11:41

Tot mai multe persoane au gripă – 5.700 de bolnavi au primit acest diagnostic săptămâna trecută, iar aproape 93.000 au avut infecţii respiratorii.

Medicii atrag atenţia că o categorie foarte vulnerabilă este cea a copiilor. Unul din două decese cauzate de gripă a survenit la minori care nu aveau afecţiuni preexistente, iar 5.000 de bebeluşi mai mici de şase luni sunt spitalizaţi anual din cauza virusului respirator sinciţial.

Specialiştii subliniază că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de protecţie împotriva complicaţiilor provocate de gripă. Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Bucureşti, medicul Simin Florescu.

Simin Florescu: Pacienţi cu gripă, din păcate, numărul lor este în creştere şi, practic, toţi sunt nevaccinaţi. Şi avem de-a face cu copii, mulţi care vin cu gripă, împreună cu părinţii lor, şi cu extrema care reprezintă pacienţii vârstnici şi mulţi care sunt cei rezidenţi ai unor azile sau centre de bătrâni. Ca şi în sezonele trecute, complicaţiile principale sunt cele respiratorii, fac forme severe de gripă, pneumonie, detresă respiratorie, deficienţă respiratorie acută, suprainfecţii bacteriene preponderent respiratorii, fenomene de afectare a sistemului nervos central de tipul encefalitic, pot să apară şi acestea, şi multe alte tipuri de complicaţii, atât din cauza virusului gripal, cât şi prin complicaţii bacteriene imediat următoare, pentru că gripa este o boală care determină o scădere temporară a imunităţii.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Preşedinţia va publica o sinteză a sesizărilor primite de la magistraţi cu privire la problemele din justiţie
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 08:51

Preşedinţia va publica o sinteză a sesizărilor primite de la magistraţi cu privire la problemele din justiţie

Preşedinţia va publica, astăzi, o sinteză a sesizărilor primite de la magistraţi cu privire la problemele din justiţie. Şeful statului a...

Preşedinţia va publica o sinteză a sesizărilor primite de la magistraţi cu privire la problemele din justiţie
21 decembrie 1989 – ziua în care revoluţia a izbucnit la Bucureşti
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 08:46

21 decembrie 1989 – ziua în care revoluţia a izbucnit la Bucureşti

21 decembrie 1989 este ziua în care revoluţia a izbucnit la Bucureşti. Regimul comunist a organizat în capitală un miting, pentru a condamna...

21 decembrie 1989 – ziua în care revoluţia a izbucnit la Bucureşti
Moțiunile simple depuse de AUR împotriva miniștrilor Predoiu și Marinescu, dezbătute și votate luni
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 08:26

Moțiunile simple depuse de AUR împotriva miniștrilor Predoiu și Marinescu, dezbătute și votate luni

Două moțiuni simple inițiate de AUR împotriva miniștrilor justiției și de interne vor fi dezbătute și votate luni în legislativ, înainte...

Moțiunile simple depuse de AUR împotriva miniștrilor Predoiu și Marinescu, dezbătute și votate luni
Nicuşor Dan: Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiţie
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 08:24

Nicuşor Dan: Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiţie

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din...

Nicuşor Dan: Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiţie
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 08:20

Populația poate cumpăra online lemn de foc de la Romsilva

Populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la...

Populația poate cumpăra online lemn de foc de la Romsilva
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 07:21

Poliția a confiscat aproape 35 de tone de articole pirotehnice

Aproape 35 de tone de articole pirotehnice au fost confiscate până acum de polițiști în urma acțiunilor care se desfășoară începând din 22...

Poliția a confiscat aproape 35 de tone de articole pirotehnice
Naţional sâmbătă, 20 decembrie 2025, 10:01

Cetăţenii din localităţile afectate de atacurile urşilor îşi pot deconta cheltuielile dacă şi-au instalat garduri electrice

Cetăţenii din localităţile afectate de atacurile urşilor care şi-au instalat garduri electrice de protecţie în gospodării vor fi...

Cetăţenii din localităţile afectate de atacurile urşilor îşi pot deconta cheltuielile dacă şi-au instalat garduri electrice
Naţional sâmbătă, 20 decembrie 2025, 08:53

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei,din iulie 2026 (proiect)

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, din iulie 2026, potrivit proiectului de...

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei,din iulie 2026 (proiect)