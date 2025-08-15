Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Intervalul : 16 august, interval orar 12 – 21;

Zonele afectate : conform textelor și hărții;

Fenomene : conform textelor;

Mesaj :

MESAJ 2/2

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 16 august, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat

Zone afectate: județele Bihor, Arad, Timiș

Sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad și Timiș, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 16 august, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat

Zone afectate: Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei

Sâmbătă (16 august), valul de căldură se va menține în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, unde va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării.