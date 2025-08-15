Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Publicat de Andreea Drilea, 15 august 2025, 10:17
Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
MESAJ 1/2
Prognoză specială
Interval de valabilitate: 15 august, interval orar 12 – 21
Vineri (15 august), vremea va fi călduroasă mai ales în centrul și sudul Moldovei, unde și disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 29 și 34 de grade.
MESAJ 2/2
Prognoză specială
Interval de valabilitate: 16 august, interval orar 12 – 21
Sâmbătă (16 august), vremea va fi călduroasă mai ales în centrul și sudul Moldovei, unde și disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 29 și 32 de grade.