Cresc temperaturile în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 15 august 2025, 10:17

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 15-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 15 august, interval orar 12 – 21;
Zonele afectate : Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, centrul și sudul Munteniei;
Fenomene : val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat;
Mesaj :

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 15 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, centrul și sudul Munteniei

 

         Vineri (15 august), valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori vestul și sud-vestul țării.
Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 15-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 16 august, interval orar 12 – 21;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 2/2

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 16 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat
Zone afectate: județele Bihor, Arad, Timiș

 

       Sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad și Timiș, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade.

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 16 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei

 

       Sâmbătă (16 august), valul de căldură se va menține în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, unde va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării.

MESAJ 1/2
Prognoză specială

Interval de valabilitate: 15 august, interval orar 12 – 21

Vineri (15 august), vremea va fi călduroasă mai ales în centrul și sudul Moldovei, unde și disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 29 și 34 de grade.

MESAJ 2/2
Prognoză specială

Interval de valabilitate: 16 august, interval orar 12 – 21

Sâmbătă (16 august), vremea va fi călduroasă mai ales în centrul și sudul Moldovei, unde și disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 29 și 32 de grade.

