Convorbire telefonică între preşedinţii Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 19:24

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit astăzi la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

În cadrul discuţiilor, şeful statului a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii territoriale a acestei ţări.

Nicuşor Dan l-a asigurat pe Volodimir Zelenski că, împreună cu partenerii europeni şi transatlantici, vor continua susţinerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil şi democratic în regiune.

Mâine, preşedintele României va participa prin videoconferinţă la reuniunea Coaliţiei Bunăvoinţei, din care fac parte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO care susţin Ucraina în războiul declanşat de Federaţia Rusă.

Discuţiile sunt organizate cu două zile înainte de întâlnirea din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus, Vladimir Putin. Mâine ar urma să aibă loc şi o discuţie între liderii europeni şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe de-o parte, şi Donald Trump, de cealaltă parte – cel care a declarat că la întâlnirea de vineri se va discuta şi despre cedări teritoriale.

Preşedintele Nicuşor Dan a ţinut să salute astăzi eforturile liderului de la Casa Albă, Donald Trump, de a contribui la încheierea războiului din Ucraina şi de a găsi o soluţie de pace justă şi durabilă. Într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare, şeful statului anunţă că a semnat declaraţia comună prin care liderii europeni afirmă fără echivoc că pacea nu se poate construi fără Ucraina.

Între timp, potrivit Agenţiei France Presse, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski crede că Rusia pregăteşte o nouă ofensivă asupra ţării sale. Într-un mesaj pe reţeaua X, liderul de la Kiev scrie că armata rusă nu se pregăteşte deloc să pună capăt războiului, din contră: au loc mişcări de trupe care indică o posibilă continuare a luptelor. (Rador/ FOTO facebook.com/NicusorDan)