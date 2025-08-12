Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Convorbire telefonică între preşedinţii Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski

Convorbire telefonică între preşedinţii Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski

Convorbire telefonică între preşedinţii Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 19:24

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit astăzi la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

În cadrul discuţiilor, şeful statului a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii territoriale a acestei ţări.

Nicuşor Dan l-a asigurat pe Volodimir Zelenski că, împreună cu partenerii europeni şi transatlantici, vor continua susţinerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil şi democratic în regiune.

Mâine, preşedintele României va participa prin videoconferinţă la reuniunea Coaliţiei Bunăvoinţei, din care fac parte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO care susţin Ucraina în războiul declanşat de Federaţia Rusă.

Discuţiile sunt organizate cu două zile înainte de întâlnirea din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus, Vladimir Putin. Mâine ar urma să aibă loc şi o discuţie între liderii europeni şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe de-o parte, şi Donald Trump, de cealaltă parte – cel care a declarat că la întâlnirea de vineri se va discuta şi despre cedări teritoriale.

Preşedintele Nicuşor Dan a ţinut să salute astăzi eforturile liderului de la Casa Albă, Donald Trump, de a contribui la încheierea războiului din Ucraina şi de a găsi o soluţie de pace justă şi durabilă. Într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare, şeful statului anunţă că a semnat declaraţia comună prin care liderii europeni afirmă fără echivoc că pacea nu se poate construi fără Ucraina.

Între timp, potrivit Agenţiei France Presse, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski crede că Rusia pregăteşte o nouă ofensivă asupra ţării sale. Într-un mesaj pe reţeaua X, liderul de la Kiev scrie că armata rusă nu se pregăteşte deloc să pună capăt războiului, din contră: au loc mişcări de trupe care indică o posibilă continuare a luptelor. (Rador/ FOTO facebook.com/NicusorDan)

Etichete:
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat declaraţia comună a liderilor europeni dinaintea întâlnirii Trump-Putin
Naţional marți, 12 august 2025, 16:49

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat declaraţia comună a liderilor europeni dinaintea întâlnirii Trump-Putin

Preşedintele Nicuşor Dan salută eforturile liderului de la Casa Albă, Donald Trump, de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat...

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat declaraţia comună a liderilor europeni dinaintea întâlnirii Trump-Putin
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon
Naţional marți, 12 august 2025, 15:05

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon...

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon
Continuă protestele cadrelor didactice în faţa ministerului Educaţiei
Naţional marți, 12 august 2025, 14:59

Continuă protestele cadrelor didactice în faţa ministerului Educaţiei

Continuă protestele cadrelor didactice care s-au adunat şi, astăzi, în faţa ministerului Educaţiei. Sute de angajaţi au venit din toată ţara...

Continuă protestele cadrelor didactice în faţa ministerului Educaţiei
Leul s-a depreciat marţi în raport cu principalele valute
Naţional marți, 12 august 2025, 14:56

Leul s-a depreciat marţi în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a depreciat marţi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0683 lei, în creştere...

Leul s-a depreciat marţi în raport cu principalele valute
Naţional marți, 12 august 2025, 13:37

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat raportul trimestrial asupra inflaţiei

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a prezentat, astăzi, raportul trimestrial asupra inflaţiei. Potrivit acestuia, BNR...

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat raportul trimestrial asupra inflaţiei
Naţional marți, 12 august 2025, 13:33

Numărul incendiilor de vegetaţie a crescut alarmant în România

Numărul incendiilor de vegetaţie a crescut alarmant anul trecut în România, fiind înregistrate mai bine de 20.000 de intervenţii pentru...

Numărul incendiilor de vegetaţie a crescut alarmant în România
Naţional marți, 12 august 2025, 13:29

Rata anuală a inflaţiei a urcat în luna iulie la 7,84%, potrivit celor mai recente date publicate de INS

Rata anuală a inflaţiei a urcat luna trecută la 7,84%, de la 5,7% în iunie – anunţă Institutul Naţional de Statistică. Cele mai mari...

Rata anuală a inflaţiei a urcat în luna iulie la 7,84%, potrivit celor mai recente date publicate de INS
Naţional marți, 12 august 2025, 11:54

Senat: Plenul a fost informat despre ordonanţele de urgenţă emise de Guvern în vacanţa parlamentară

UPDATE – Senatul a fost informat, marţi, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, despre ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvern...

Senat: Plenul a fost informat despre ordonanţele de urgenţă emise de Guvern în vacanţa parlamentară