Continuă negocierile pentru reforma administraţiei publice

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 08:49

A trecut rectificarea bugetară, dar reforma administraţiei publice e blocată în continuare de opiniile diferite ale partidelor din coaliţie privind concedierile ce ar trebui făcute la primării.

Nu a fost anunţat niciun rezultat pe acest subiect după întâlnirea de ieri a coaliţiei, organizată înaintea şedinţei speciale de guvern de miercuri seară.

Însă, potrivit unor surse politice, s-au făcut noi propuneri ce ar putea aduce mai aproape viziunile celor 4 formaţiuni din coaliţie. Discuţiile se reiau săptămâna viitoare.

Una dintre varianate, propusă de PSD şi UDMR, urmăreşte mai curând o reducere a cheltuielilor pentru bunuri şi servicii, iar dacă s-ar ajunge la concedieri, proporţia să fie mai scăzută: cel mult 7-8 la sută din personal, nu 10 procente cât cere premierul.

S-a mai propus şi o reducere diferenţiată a cheltuielilor, adică disponibilizări la primăriile mari şi reduceri salariale pentru angajaţii primăriilor din localităţile mai mici.

În plus, s-ar fi discutat ca rangul localităţilor să se schimbe pe baza datelor de la referendum, ceea ce înseamnă că unele municipii care au pierdut locuitori devin oraşe şi astfel pierd şi din numărul de angajaţi de la primării.

Şi guvernul ar trebui să vină cu o strategie de reducere a cheltuielilor în administraţia publică centrală, pentru că tăierile nu ar trebui să se facă doar la nivel local.

Toate aceste variante ar urma să fie rediscutate săptămâna viitoare, la o nouă şedinţă a coaliţiei, iar varianta finală de reformă a administraţiei publice ar urma să fie inclusă în pachetul trei de reducere a cheltuielilor statului, care va include şi comasări şi desfiinţări de instituţii centrale.

Rador/FOTO Petruța Obrejan