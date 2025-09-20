Consiliul Județean Vrancea verifică transportul elevilor navetiști pentru a asigura condiții sigure și de calitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2025, 09:17

Consiliul Județean Vrancea a efectuat controale la toți operatorii de transport public interjudețean de persoane, cu accent pe traseele destinate elevilor navetiști (Focșani, Vidra, Adjud, Panciu, Dumbrăveni, Suraia).

Obiectivul acestor verificări a fost identificarea și remedierea eventualelor sincope la început de an școlar, pentru a garanta un transport sigur și de calitate pentru elevi.

Pe parcursul anului 2025, chiar înainte de începerea noului an școlar, au fost organizate întâlniri de lucru cu operatorii de transport județean, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Vrancea și ai Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea – Serviciul Rutier.

În cadrul acestor întâlniri, președintele Consiliului Județean Vrancea a subliniat necesitatea respectării stricte a obligațiilor contractuale: evitarea supraaglomerării, acordarea gratuității transportului elevilor, emiterea titlurilor de călătorie, precum și respectarea graficelor orare de circulație aprobate prin hotărârile Consiliului Județean.

”Le-am transmis ferm operatorilor că supraaglomerarea, neacordarea gratuității pentru elevi, nerespectarea orarului sau lipsa biletelor NU vor fi tolerate. Vom continua aceste controale pe tot parcursul anului școlar, pentru a ne asigura că elevii beneficiază de un transport civilizat și de calitate”, a spus președintele Nicușor Halici.

Ca urmare, au fost intensificate controalele efectuate de Autoritatea Județeană de Transport din cadrul CJ Vrancea, în colaborare cu IPJ Vrancea și ISCTR Vrancea.

Aceste verificări au scos la iveală nereguli, fiind aplicate sancțiuni contravenționale și avertismente.

Consiliul Județean Vrancea va continua și extinde aceste controale, aplicând sancțiuni ferme ori de câte ori se constată nerespectarea condițiilor contractuale, pentru ca elevii și toți călătorii să beneficieze de un serviciu de transport sigur, civilizat și de calitate. (Comunicat Consiliul Județean Vrancea)