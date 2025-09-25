Conferința Interferențe balcanice în muzica și arta contemporană la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 16:16

Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași anunță organizarea conferinței internaționale Interferențe balcanice în muzica și arta contemporană. Contextualizări și abordări multidisciplinare, ce va avea loc în data de 3 octombrie 2025, începând cu orele 9.00, în sala Symposion „George Pascu” din Corpul Artes al universității.

Evenimentul va reuni artiști și cercetători români și străini, interesați de fenomenul balcanismului, ce vor analiza impactul interferențelor culturale, sociale, artistice și istorice asupra identității regionale și modul în care acestea se reflectă în contemporaneitate.

Scopul conferinței este de a contribui la reconsiderarea stereotipurilor frecvent asociate Balcanilor – percepuți adesea ca spațiu al contradicțiilor sau periferie a Europei – și de a încuraja o perspectivă echilibrată, bazată pe dialog, cercetare și schimb de idei. Temele dezbătute includ arii de interes precum World Music și folclor, film și teatru, coregrafie, arte vizuale și alte domenii conexe.

Evenimentul, conceput și coordonat de cercetător științific dr. Ligia Fărcășel, este realizat în cadrul granturilor Institutului de Cercetare Multidisciplinară în Artă, prin fondurile de cercetare ale Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Parteneri media: Radio Iași, Radio Trinitas, TVR Iași, Revista Timpul

