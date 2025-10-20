Conferință etno-didactică și Târg al meșterilor populari, la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 13:54

În perioada 24 – 26 octombrie 2025, Palatul Culturii din Iași sărbătorește Ziua Internațională a Patrimoniului Cultural Imaterial în cadrul unui amplu eveniment, derulat de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași și Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”.

Conferința internațională de etno-didactică (ediția a X-a, 24 și 25 octombrie 2025), intitulată „Patrimoniu cultural imaterial fără frontiere”, reunește în spațiul Muzeului Etnografic al Moldovei, precum și online, specialiști din România, Republica Moldova, Grecia, Liban și Marea Britanie, care vor susține comunicări despre importanța moștenirii culturale în educația formală, nonformală și informală a tinerei generații, cu scopul de a identifica cele mai eficiente modalități de transmitere a culturii tradiționale locale și naționale.

Organizată de Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, conferința va avea deschiderea oficială vineri, 24 octombrie 2025, de la ora 9.30, invitata specială a acestei ediții aniversare fiind Acad. Sabina Ispas, Director al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, București.

Evenimentul științific va fi completat de cea de-a XV-a ediție a târgului „Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova”, manifestare cultural-interactivă organizată de Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”, unicul ONG din România acreditat UNESCO.

În perioada 24 – 26 octombrie 2025, publicul va putea întâlni, în fața Palatului Culturii, 40 de meșteri populari, actuali reprezentanți ai patrimoniului imaterial din România, Republica Moldova și Ucraina, care vor ilustra meșteșuguri tradiționale precum olăritul, prelucrarea lemnului, industria casnică, port popular, încondeierea ouălor, pielărit, blănărit, confecţionarea măştilor populare, realizarea de icoane, podoabe sau împletituri din fibre vegetale.

Vineri și sâmbătă, târgul va fi deschis între orele 9.00 și 19.00, iar duminică, în intervalul orar 9.00 – 16.00.

„Invităm publicul pasionat de etnografie să descopere, alături de specialiști, rezultatele celor mai noi cercetări din acest domeniu științific, dar și să se bucure de autenticitatea meșterilor și de meșteșugurile străvechi pe care le duc mai departe, prin ingeniozitatea și efortul lor”, apreciază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Cele două evenimente dedicate Zilei Internaționale a Patrimoniului Cultural Imaterial, precum și împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea clădirii-simbol a Iașului, Palatul Culturii, sunt organizate cu sprijinul următoarelor instituții: Primăria Municipiului Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și Asociația Societăților Imobiliare din Moldova. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)