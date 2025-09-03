Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Noaptea Muzeelor la Sate

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 15:30

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță participarea Palatului „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa la cea de-a treia ediție a evenimentului „Noaptea Muzeelor la Sate”, care va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, în intervalul orar 15.00 – 22.30 (ultima intrare).

Evenimentul aduce în prim-plan valorile culturale ale mediului rural, oferind publicului ocazia de a descoperi poveștile unor spații cu o puternică încărcătură istorică și simbolică.

Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, parte a Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, vă invită să vizitați „bijuteria arhitecturală a Moldovei” și să pătrundeți în universul familiei Cuza, ilustrat în cadrul expoziției permanente.

Situat în comuna Ruginoasa, județul Iași, Palatul „Alexandru Ioan Cuza” este un edificiu de patrimoniu cu o istorie impresionantă, construit în primul deceniu al secolului al XIX-lea de către vistiernicul Săndulache Sturdza, care a încredințat proiectul arhitectului vienez Johan Freiwald. Palatul a fost ridicat pe locul unei vechi case boierești, aparținând strămoșilor familiei Sturdza.

Restaurat și reamenajat între anii 2008 – 2012, palatul a fost readus la viață cu ajutorul documentelor de epocă, specialiștii reușind să recreeze atmosfera secolului al XIX-lea. Vizitatorii beneficiază de o experiență muzeală modernă, cu elemente interactive precum proiecții holografice și dispozitive info-touch, care oferă informații despre viața și activitatea politică a domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

„Pe 6 septembrie, vă invităm să pășiți în acest loc încărcat de istorie și să redescoperiți un reper al patrimoniului național, într-un cadru special dedicat comunităților rurale și publicului larg”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Accesul se face pe bază de bilet, după cum urmează: bilet întreg (Casierie/ ONLINE): 40,00 LEI / 35,00 LEI (adulți); bilet redus 50% (Casierie/ ONLINE): 20,00 LEI / 17,50 LEI (pensionari); bilet redus 75% (Casierie/ ONLINE): 10,00 LEI / 8,75 LEI (studenți); bilet gratuit (preșcolari și elevi în vârstă de până la 18 ani, în perioada vacanțelor școlare). (Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași)