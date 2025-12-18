Ascultă Radio România Iași Live
Comitetul Politic al USR a fost convocat pe 19 decembrie, pentru nominalizarea miniştrilor de la apărare şi economie

Publicat de Andreea Drilea, 18 decembrie 2025, 10:23

Comitetul Politic al USR a fost convocat pentru mâine, la ora 12.00, pentru nominalizarea miniştrilor de la apărare şi economie, a anunţat preşedintele formaţiunii, Dominic Fritz.

Astfel, actualul ministru al economiei, Radu Miruţă, este propus pentru funcţia de ministru al apărării, urmând să ocupe şi poziţia de vicepremier.

Pentru conducerea Ministerului Economiei este desemnat senatorul Irineu Darău. USR precizează, într-un comunicat de presă, că propunerea lui Radu Miruţă la Apărare este una firească, având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar şi în contextul implicării sale directe în aplicarea Programului SAFE, de înzestrare a Armatei Române.

Pe de altă parte, Irineu Darău, nominalizat la economie, are o experienţă profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaţionale, lucrând pentru companii din domeniile industrial, financiar şi tehnologic, mai precizează sursa citată.

