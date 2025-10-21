Comisia pentru Apărare din Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege privind voluntariatul în armată

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2025, 06:25

Comisia pentru Apărare din Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege inițiat de guvern prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea solicita în mod voluntar înscrierea într-un program de pregătire militară de bază.

Actul normativ prevede că durata programului va fi de patru luni, perioadă în care voluntarii vor beneficia gratuit de cazare, echipament, hrană, asistenţă medicală, medicamente, precum şi de indemnizaţii lunare similare celor acordate miitarilor în termen.

La finalul stagiului, participanţii vor fi incluşi în rezerva operaţională a Armatei României.

Deputaţii din Comisia de Apărare au aprobat un amendament al Ministerului de Interne, prin care personalul cleric militar să fie exceptat de la mobilizare. De asemenea și propunerea Ministerului Apărării Naționale prin care legea rezervistului voluntar să fie abrogată la momentul intrării în vigoare a actualului proiect a fost acceptată, spune ministrul Ionuț Moșteanu.

Ionuţ Moşteanu: Avem în momentul ăsta aproximativ 4.700 de rezerviști sub contract. Bineînțeles, toate contractele care sunt în vigoare vor curge până la finalizarea lor. Apoi, în următorii ani urmează să înlocuim practic această rezervă voluntară plătită pe baze lunare cu noii militari voluntari în termen.

Tot astăzi, Comisiile parlamentare reunite de Apărare au aprobat continuarea programului de înzestrare ‘tanc principal de luptă’ cu anumite completări pentru contractul încheiat în 2023 pentru cele 54 de tancuri Abrams şi începerea etapei a doua de achiziţie.

Ministrul Ionuţ Moşteanu a mai anunţat că săptămâna viitoare, legea apărării naţionale urmează să intre în dezbaterea Comisiilor parlamentare de specialitate.

Rador