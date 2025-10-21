Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Comisia pentru Apărare din Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege privind voluntariatul în armată

Comisia pentru Apărare din Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege privind voluntariatul în armată

Comisia pentru Apărare din Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege privind voluntariatul în armată

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2025, 06:25

Comisia pentru Apărare din Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege inițiat de guvern prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea solicita în mod voluntar înscrierea într-un program de pregătire militară de bază.

Actul normativ prevede că durata programului va fi de patru luni, perioadă în care voluntarii vor beneficia gratuit de cazare, echipament, hrană, asistenţă medicală, medicamente, precum şi de indemnizaţii lunare similare celor acordate miitarilor în termen.

La finalul stagiului, participanţii vor fi incluşi în rezerva operaţională a Armatei României.

Deputaţii din Comisia de Apărare au aprobat un amendament al Ministerului de Interne, prin care personalul cleric militar să fie exceptat de la mobilizare. De asemenea și propunerea Ministerului Apărării Naționale prin care legea rezervistului voluntar să fie abrogată la momentul intrării în vigoare a actualului proiect a fost acceptată, spune ministrul Ionuț Moșteanu.

Ionuţ Moşteanu: Avem în momentul ăsta aproximativ 4.700 de rezerviști sub contract. Bineînțeles, toate contractele care sunt în vigoare vor curge până la finalizarea lor. Apoi, în următorii ani urmează să înlocuim practic această rezervă voluntară plătită pe baze lunare cu noii militari voluntari în termen.

Tot astăzi, Comisiile parlamentare reunite de Apărare au aprobat continuarea programului de înzestrare ‘tanc principal de luptă’ cu anumite completări pentru contractul încheiat în 2023 pentru cele 54 de tancuri Abrams şi începerea etapei a doua de achiziţie.

Ministrul Ionuţ Moşteanu a mai anunţat că săptămâna viitoare, legea apărării naţionale urmează să intre în dezbaterea Comisiilor parlamentare de specialitate.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Primele patru familii afectate de explozia din Rahova s-au mutat în apartamente complet mobilate și utilate
Naţional marți, 21 octombrie 2025, 06:29

Primele patru familii afectate de explozia din Rahova s-au mutat în apartamente complet mobilate și utilate

Primele patru familii grav afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat, pe termen mediu și lung, în apartamente complet mobilate și...

Primele patru familii afectate de explozia din Rahova s-au mutat în apartamente complet mobilate și utilate
Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților va fi adoptată până la finalul anului
Naţional marți, 21 octombrie 2025, 06:28

Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților va fi adoptată până la finalul anului

Reforma pensiilor magistraților va fi adoptată până la finalul anului – și-a exprimat convingerea președintele Nicușor Dan, după ce...

Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților va fi adoptată până la finalul anului
Valoarea coşului minim de consum a crescut
Naţional marți, 21 octombrie 2025, 06:23

Valoarea coşului minim de consum a crescut

Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent al unei familii formate din 2 adulţi şi 2 copii a crescut în septembrie la 11.370 de lei...

Valoarea coşului minim de consum a crescut
Curtea Constituțională: Legea care modifică pensiile de serviciu, declarată neconstituțională
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 19:41

Curtea Constituțională: Legea care modifică pensiile de serviciu, declarată neconstituțională

Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite și a...

Curtea Constituțională: Legea care modifică pensiile de serviciu, declarată neconstituțională
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 19:32

Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate

Președintele Nicușor Dan a avut o reacție după ce Curtea Constituțională nu a avizat legea privind pensiile magistraților. Șeful Statului...

Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 19:17

Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis de astăzi, 20.10.2025

Luni, 20.10.2025, circulația rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă...

Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis de astăzi, 20.10.2025
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 19:16

SRI consideră necesară actualizarea legislației penale în domeniul dezinformării

Serviciul Român de Informaţii consideră că este necesară o actualizare a legislaţiei penale în domeniul dezinformării, pentru a putea combate...

SRI consideră necesară actualizarea legislației penale în domeniul dezinformării
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 17:08

Procurorii afirmă că la acest moment nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă cu...

Procurorii afirmă că la acest moment nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova