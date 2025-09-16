Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică

Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică

Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 septembrie 2025, 10:59 / actualizat: 16 septembrie 2025, 13:04

Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași începe, astăzi, sesiunea de înscriere a elevilor din clasele a III-a și a IV-a, care doresc să urmeze cursurile Centrului de Excelență la matematică.
Directorul Colegiului, Camelia Gavrilă a precizat că înscrierile se fac online până în data de 23 septembrie.
Concursul de admitere va avea loc la 27 septembrie și va consta într-un test de matematică, care se va desfășura pe parcursul a 90 de minute.
Camelia Gavrilă: Acest test de o oră și jumătate va identifica o anumită înclinație a copiilor spre matematică, fie că e vorba de competente de bază, care sunt importante și legate de calcul numeric, și de rigoare și de atenție, dar și de intuiții, și de perspicacitate, și de probleme cu anume subtilitate, cu anumită logică în matematică. Vorbim de 50 de elevi de clasa a IV-a care vor fi selectați, 50 de elevi de clasa a III-a, vor fi patru grupe care își încep povestea de succes. În general avem între 23-25 de seminarii.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 11:21

Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă

„Adio, Andre!” – a scris Victor Rebengiuc într-o postare pe reţelele de socializare. Luni seară, Teatrul Bulandra a făcut...

Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – Iași
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 11:17

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – Iași

Cea de a cincea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, organizată în Iași, va avea loc în perioada 17 – 21 septembrie, în cea...

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – Iași
Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 10:52

Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie

Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie....

Persoanele cu venituri reduse mai au la dispoziţie mai puţin de două săptămâni în care pot depune cererile pentru tichetul de energie
O seară de excepție pentru copiii vulnerabili: Gala Zâmbet în Dar – Salvați Copiii Iași
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 10:37

O seară de excepție pentru copiii vulnerabili: Gala Zâmbet în Dar – Salvați Copiii Iași

Vinerea aceasta, la Iași, comunitatea își unește din nou forțele pentru copiii vulnerabili. Gala Zâmbet în Dar, organizată de Salvați Copiii...

O seară de excepție pentru copiii vulnerabili: Gala Zâmbet în Dar – Salvați Copiii Iași
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 09:54

Moţiunea simplă la adresa ministrului educaţiei Daniel David a fost respinsă în Senat

Moţiunea simplă la adresa ministrului educaţiei Daniel David a fost respinsă în Senat. Ministrul anunţase că demisionează dacă moţiunea...

Moţiunea simplă la adresa ministrului educaţiei Daniel David a fost respinsă în Senat
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 07:44

Armata israeliană a lansat marți dimineaţă o ofensivă pentru a ocupa oraşul Gaza

Armata israeliană a lansat în această dimineaţă o ofensivă la sol pentru a ocupa oraşul Gaza, relatează agenţia americană de presă Axios,...

Armata israeliană a lansat marți dimineaţă o ofensivă pentru a ocupa oraşul Gaza
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 07:17

„Laborator” – expoziție de știință interactivă și distractivă la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu „Doti”, invită copiii la o nouă ediție a expoziției „Laborator”,...

„Laborator” – expoziție de știință interactivă și distractivă la Palatul Culturii din Iași
Prim plan marți, 16 septembrie 2025, 07:03

TUIASI găzduiește Babson Symposium for Entrepreneurship Educators

În perioada 15–18 septembrie, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) găzduiește cursul Babson Symposium for...

TUIASI găzduiește Babson Symposium for Entrepreneurship Educators