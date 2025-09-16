Colegiul Național ”Costache Negruzzi„ Iași deschide înscrierile la Centrul de Excelență la matematică

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 septembrie 2025, 10:59 / actualizat: 16 septembrie 2025, 13:04

Colegiul Național ”Costache Negruzzi” din Iași începe, astăzi, sesiunea de înscriere a elevilor din clasele a III-a și a IV-a, care doresc să urmeze cursurile Centrului de Excelență la matematică.

Directorul Colegiului, Camelia Gavrilă a precizat că înscrierile se fac online până în data de 23 septembrie.

Concursul de admitere va avea loc la 27 septembrie și va consta într-un test de matematică, care se va desfășura pe parcursul a 90 de minute.

Camelia Gavrilă: Acest test de o oră și jumătate va identifica o anumită înclinație a copiilor spre matematică, fie că e vorba de competente de bază, care sunt importante și legate de calcul numeric, și de rigoare și de atenție, dar și de intuiții, și de perspicacitate, și de probleme cu anume subtilitate, cu anumită logică în matematică. Vorbim de 50 de elevi de clasa a IV-a care vor fi selectați, 50 de elevi de clasa a III-a, vor fi patru grupe care își încep povestea de succes. În general avem între 23-25 de seminarii.