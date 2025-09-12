Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Cod galben de inundaţii pentru râuri din 14 judeţe, până sâmbătă dimineaţa

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 14 judeţe, până sâmbătă dimineaţa

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 14 judeţe, până sâmbătă dimineaţa

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 12:10

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a instituit, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, Cod Galben de inundaţii pentru râuri din 14 judeţe, valabil de vineri, ora 12:00, până sâmbătă, ora 9:00.

Potrivit INHGA, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării acestora, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale. De asemenea, sunt prognozate creşteri ale debitelor şi nivelurilor, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie.

Atenţionarea Hidrologică vizează anumite sectoare de râuri din judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău, Vrancea, Galaţi, Bacău, Vaslui, Constanţa şi Tulcea.

‘În acest context, populaţia este sfătuită să manifeste prudenţă şi să evite activităţile în apropierea cursurilor de apă sau în zonele inundabile. Se recomandă ca locuitorii să nu traverseze poduri improvizate sau drumuri acoperite de apă, să îşi protejeze bunurile şi gospodăriile prin măsuri preventive şi să respecte instrucţiunile autorităţilor locale. Totodată, este important ca cetăţenii să rămână informaţi prin intermediul canalelor oficiale şi să urmărească evoluţia situaţiei hidrometeorologice’, transmite INHGA. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:44

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Fostul candidat la funcția de președinte al țării Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru...

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Site fals care îl clonează pe cel oficial al noii cărți electronice de identitate
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:42

Site fals care îl clonează pe cel oficial al noii cărți electronice de identitate

Ministerul de Interne anunță că a depistat un site fals care îl clona pe cel oficial al noii cărți electronice de identitate. După cum se...

Site fals care îl clonează pe cel oficial al noii cărți electronice de identitate
Reprezentanți ai industriei ospitalităţii atrag atenţia că o eventuală creştere a TVA, de la 11 la 21%, ar provoca o contracţie a domeniului
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:41

Reprezentanți ai industriei ospitalităţii atrag atenţia că o eventuală creştere a TVA, de la 11 la 21%, ar provoca o contracţie a domeniului

Reprezentanţii organizaţiei HORA, care grupează operatori din industria ospitalităţii, atrag atenţia că o eventuală creştere a taxei pe...

Reprezentanți ai industriei ospitalităţii atrag atenţia că o eventuală creştere a TVA, de la 11 la 21%, ar provoca o contracţie a domeniului
Ultimele luni au adus majorări de preţuri pentru fermieri
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:38

Ultimele luni au adus majorări de preţuri pentru fermieri

Ultimele luni au adus majorări de preţuri pentru producătorii din zootehnie. Energia electrică s-a scumpit, cerealele la fel, iar TVA-ul a...

Ultimele luni au adus majorări de preţuri pentru fermieri
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:35

Ce burse au fost eliminate începând cu acest an școlar

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat înscrişi la cursurile cu frecvență de zi, inclusiv celor...

Ce burse au fost eliminate începând cu acest an școlar
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:33

Autorităţile relansează Programul Rabla 2025

Autorităţile relansează Programul Rabla 2025, dar cu un buget mai mic, o hotărâre în acest sens fiind aprobată în şedinţa de guvern de joi....

Autorităţile relansează Programul Rabla 2025
Naţional joi, 11 septembrie 2025, 10:51

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în august

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu...

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în august
Naţional joi, 11 septembrie 2025, 06:42

Mesaje false transmise în numele ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atrage atenţia cu privire la apariţia, din nou, a unor mesaje false transmise în numele...

Mesaje false transmise în numele ANAF