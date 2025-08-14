Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » COD GALBEN de caniculă în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei.

COD GALBEN de caniculă în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei.

COD GALBEN de caniculă în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei.

Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 11:05

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 14-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 15 august, interval orar 12 – 21
Zonele afectate : Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, centrul și sudul Munteniei
Fenomene : val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Mesaj :

MESAJ 2/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 15 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, centrul și sudul Munteniei

 

        Vineri (15 august) valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sud-vestice.

       Notă: sâmbătă, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul și local în centrul țării.

 

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

 
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 14-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 14 august, interval orar 12 – 21
Zonele afectate : Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei
Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Mesaj :

MESAJ 1/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 14 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei

       Joi (14 august) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Meteorologii au emis două prognoze speciale valabile pentru regiunea Moldovei.

Astăzi, vremea se va menține în general frumoasă ca aspect și va fi călduroasă în cea mai mare parte a regiunii.

Și mâine, vremea va fi călduroasă mai ales în centrul și sudul Moldovei, unde și disconfortul termic va fi ridicat.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 29 și 34 de grade.

Etichete:
CASS suplimentar pentru coasigurați, din septembrie
Naţional joi, 14 august 2025, 06:53

CASS suplimentar pentru coasigurați, din septembrie

Din septembrie, persoanele coasigurate pot beneficia în continuare de servicii de sănătate gratuite doar dacă rudele care le au în întreținere...

CASS suplimentar pentru coasigurați, din septembrie
Alertă de fraudă online: „Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite
Naţional joi, 14 august 2025, 06:51

Alertă de fraudă online: „Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite

O nouă tentativă de fraudă informatică vizează utilizatorii din România, folosind imaginea e-Guvernare (Sistemul Electronic...

Alertă de fraudă online: „Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite
Deficitul şi datoria externă totală a României au crescut în primele şase luni ale acestui an
Naţional miercuri, 13 august 2025, 18:42

Deficitul şi datoria externă totală a României au crescut în primele şase luni ale acestui an

Deficitul României a fost cu 2,2 miliarde de euro mai mare în primele şase luni ale acestui an, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, ajungând...

Deficitul şi datoria externă totală a României au crescut în primele şase luni ale acestui an
Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut proba la alegere a profilului și specializării
Naţional miercuri, 13 august 2025, 18:39

Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut proba la alegere a profilului și specializării

Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut miercuri proba la alegere a profilului și specializării. Candidații care s-au...

Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut proba la alegere a profilului și specializării
Naţional miercuri, 13 august 2025, 16:40

Ilie Bolojan a subliniat că performanţa şi responsabilitatea sunt criteriile pe baza cărora ar trebui făcută reorganizarea în instituţii

Performanţa şi responsabilitatea sunt cele două criterii pe baza cărora ar trebui făcută reorganizarea, le-a spus, astăzi, premierul Ilie...

Ilie Bolojan a subliniat că performanţa şi responsabilitatea sunt criteriile pe baza cărora ar trebui făcută reorganizarea în instituţii
Naţional miercuri, 13 august 2025, 14:35

Mai mulți oameni vor putea beneficia de vaccinarea gratuită anti-HPV

O plajă mai largă de oameni poate beneficia acum de vaccinarea gratuită anti-HPV. Recent, Guvernul a aprobat normele de aplicare pentru articolul...

Mai mulți oameni vor putea beneficia de vaccinarea gratuită anti-HPV
Naţional miercuri, 13 august 2025, 11:01

Sindicaliştii cer Guvernului să retragă de urgenţă proiectul privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului să retragă de urgenţă proiectul de act normativ publicat de...

Sindicaliştii cer Guvernului să retragă de urgenţă proiectul privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie
Naţional miercuri, 13 august 2025, 09:03

Se înmulţesc tentativele de fraudă prin telefon, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică

Se înmulţesc tentativele de fraudă prin telefon, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică. Iar infractorii sunt din ce...

Se înmulţesc tentativele de fraudă prin telefon, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică