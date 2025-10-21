Coaliţia de guvernare va discuta din nou despre salariul minim

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2025, 08:43

Liderii coaliţiei de guvernare ar urma să reia astăzi discuţiile privind salariul minim pe economie anul viitor. Nivelul acestuia ar trebui să crească potrivit unei directive europene la care România s-a aliniat şi care care corelează veniturile cu costul vieţii.

Liderii partidelor aflate la putere, însă, nu s-au pus de acord pe acest subiect până acum. Nu există consens nici între reprezentanţii patronatelor şi ai sindicatelor care s-au întâlnit ieri la Ministerul Muncii.

Au fost discuţii aprinse privind cele patru scenarii aflate în lucru care prevăd – de la creşteri cuprinse între 300 şi 700 de lei brut ale salariului minim garantat până la menţinerea nivelului actual.

4.050 de lei este în acest moment salariul minim brut pe economie, intrând în buzunarul românilor practic 2.574 de lei.

Acest nivel trebuie să țină cont de legislația în vigoare și de directiva Uniunii Europene, potrivit căreia salariul minim pe economie nu poate fi mai mic de 50% din salariul mediu brut, iar actuala formulă de calcul trebuie să țină și ea cont de o serie de criterii, cum ar fi nivelul general al salariilor, rata de creștere a salariului, puterea de cumpărare și productivitatea muncii la nivel național.

Trebuie spus că în timp ce social-democrații și sindicatele sunt pentru această majorare de la 1 ianuarie 2026, de cealaltă parte se regăsesc patronatele și premierul Ilie Bolojan.

Acesta susține că demersul ar avea un impact important exact pe zona în care s-a decis plafonarea salariilor și pensiilor în sectorul public.

El a mai explicat că s-ar produce turbulențe și în zona privată, întrucât aici salarizarea se raportează la nivelul salariului minim din sectorul public.

Discuțiile din cadrul comisiei pentru dialog social vor fi urmate până la finalul acestei săptămâni și de o reuniune a Consiliului Național Tripartit.

