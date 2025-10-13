Coaliţia de guvernare urmează să definitiveze pachetul 3 de măsuri de reducere a deficitului

Ascultă Radio România Iași Live
13 octombrie 2025

Coaliţia de guvernare ar trebui să definitiveze săptămâna aceasta măsurile pe care le va include în pachetul 3 de reducere a deficitului, pentru care guvernul ar urma să-şi angajeze din nou răspundea în Parlament.

Mai sunt însă multe puncte asupra cărora nu există consens. Este vorba mai ales de reforma şi de concedierile din administraţia publică,
asupra cărora liderii din arcul guvernamental nu au reuşit să ajungă la un acord, după săptămâni de negocieri.

Un alt subiect rămas în discuţie în coaliţie este legat de colaborarea parlamentară, în condiţiile în care social-democraţii au venit cu un proiect de lege prin care anumite categorii de persoane să fie exceptate de la plata CASS, lucru cu care PNL şi USR nu sunt de acord.

Rador/FOTO arhivă Petruța Obrejan

