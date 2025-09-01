Co-asiguraţii îşi pierd asigurarea la sănătate

Publicat de Andreea Drilea, 1 septembrie 2025, 07:29

Co-asiguraţii, peste 650.000 de oameni, îşi pierd de astăzi asigurarea la sănătate.

Co-asiguraţii sunt acele persoane, soţ, soţie, părinţi, fără venituri, care s-au aflat în întreţinerea unei persoane asigurate şi care până acum au fost scutite de la plata contribuţiei pentru sănătate.

De la 1 septembrie, dacă aceştia vor să beneficieze în continuare de servicii de sănătate în sistemul public trebuie să depună o declaraţie la ANAF şi să plătească 2.430 de lei pe an.

Aproape 10% dintre pacienţii trataţi, în august, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Botoşani au fost neasiguraţi.

Din cele 43.000 de prezentări la UPU, aproximativ 4000 au fost pacienţi neplătitori de CAS. Unii au avut probleme reale de sănătate, însă o bună parte a pacienţilor au ajuns la UPU din cauza alcoolului, potrivit corespondentei RRA, Gina Poenaru.

Statisticile arată că de la începutul anului, la UPU au ajuns 18.000 de pacienţi alcoolici cu sau fără asigurare.

La nivelul judeţului Botoşani, 14.000 de persoane, care erau co-asigurate până acum, nu vor mai beneficia de astăzi de asigurare de sănătate dacă nu vor plăti contribuţia anuală la ANAF.

