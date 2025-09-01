Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Co-asiguraţii îşi pierd asigurarea la sănătate

Co-asiguraţii îşi pierd asigurarea la sănătate

Co-asiguraţii îşi pierd asigurarea la sănătate

Publicat de Andreea Drilea, 1 septembrie 2025, 07:29

Co-asiguraţii, peste 650.000 de oameni, îşi pierd de astăzi asigurarea la sănătate.

Co-asiguraţii sunt acele persoane, soţ, soţie, părinţi, fără venituri, care s-au aflat în întreţinerea unei persoane asigurate şi care până acum au fost scutite de la plata contribuţiei pentru sănătate.

De la 1 septembrie, dacă aceştia vor să beneficieze în continuare de servicii de sănătate în sistemul public trebuie să depună o declaraţie la ANAF şi să plătească 2.430 de lei pe an.

Aproape 10% dintre pacienţii trataţi, în august, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Botoşani au fost neasiguraţi.

Din cele 43.000 de prezentări la UPU, aproximativ 4000 au fost pacienţi neplătitori de CAS. Unii au avut probleme reale de sănătate, însă o bună parte a pacienţilor au ajuns la UPU din cauza alcoolului, potrivit corespondentei RRA, Gina Poenaru.

Statisticile arată că de la începutul anului, la UPU au ajuns 18.000 de pacienţi alcoolici cu sau fără asigurare.

La nivelul judeţului Botoşani, 14.000 de persoane, care erau co-asigurate până acum, nu vor mai beneficia de astăzi de asigurare de sănătate dacă nu vor plăti contribuţia anuală la ANAF. 

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Programul RABLA pentru persoane fizice va fi reluat înainte de finalul lunii septembrie
Prim plan luni, 1 septembrie 2025, 06:48

Programul RABLA pentru persoane fizice va fi reluat înainte de finalul lunii septembrie

Programul RABLA pentru persoane fizice va fi reluat înainte de finalul lunii septembrie, a declarat din nou ieri ministrul mediului Diana Buzoianu....

Programul RABLA pentru persoane fizice va fi reluat înainte de finalul lunii septembrie
De astăzi se scumpesc rovinetele
Prim plan luni, 1 septembrie 2025, 06:38

De astăzi se scumpesc rovinetele

De astăzi se scumpesc rovinetele potrivit companiei de drumuri. Pentru o zi, în cazul unui autoturism, preţul rovinetei ajunge la 3,5 euro, cu...

De astăzi se scumpesc rovinetele
Tarifele pe litoral scad cu 60% la final de sezon (patronat)
Prim plan luni, 1 septembrie 2025, 06:27

Tarifele pe litoral scad cu 60% la final de sezon (patronat)

Începând de luni, 1 septembrie, peste 8.000 locuri de cazare sunt disponibile, în peste 100 de hoteluri ce rămân deschise pe litoral iar, per...

Tarifele pe litoral scad cu 60% la final de sezon (patronat)
Parlament: Astăzi – angajarea răspunderii Guvernului pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă
Prim plan luni, 1 septembrie 2025, 05:44

Parlament: Astăzi – angajarea răspunderii Guvernului pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci...

Parlament: Astăzi – angajarea răspunderii Guvernului pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă
Prim plan luni, 1 septembrie 2025, 05:36

Senatul şi Camera Deputaţilor încep astăzi a doua sesiune parlamentară a anului

Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, cea de a doua sesiune parlamentară ordinară a anului 2025. Potrivit deciziilor publicate vineri în...

Senatul şi Camera Deputaţilor încep astăzi a doua sesiune parlamentară a anului
Prim plan duminică, 31 august 2025, 11:59

INHGA:Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Bistriţa-Năsăud, Suceava, Harghita şi Neamţ, până luni dimineaţa

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din...

INHGA:Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Bistriţa-Năsăud, Suceava, Harghita şi Neamţ, până luni dimineaţa
Prim plan duminică, 31 august 2025, 10:20

METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ în mai multe județe din țară

COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 31-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textului; Zonele afectate : conform textului și...

METEO: Instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ în mai multe județe din țară
Prim plan duminică, 31 august 2025, 09:28

(FOTO) Nepalez găsit inconștient pe marginea drumului din jud. Vaslui, salvat de un jandarm aflat în timpul liber

Un incident neobișnuit a avut loc în apropiere de comuna Dodești, județul Vaslui. Un bărbat de naționalitate nepaleză a fost descoperit căzut...

(FOTO) Nepalez găsit inconștient pe marginea drumului din jud. Vaslui, salvat de un jandarm aflat în timpul liber