Clubul de Robotică CaroLLiiS, al Școlii Primare „Carol I” Iași, reprezintă din nou România la Campionatul Mondial de Robotică, FIRST LEGO League Asia Open 2025 din MACAO, China

Publicat de Andreea Drilea, 6 iunie 2025, 17:59

Școala Primară „Carol I” Iași va reprezenta din nou România în perioada 07-10.08.2025 la etapa mondială a Concursului de Robotică FIRST® LEGO® League Asia Open Championship, sezonul Submerged, desfășurat în China, Macao.

Echipa FIRST Carol GENERATION, ce aparține Clubului de Robotică CaroLIIS de la Școala Primară „Carol I” Iași, este calificată la această etapă a Campionatului Mondial FIRST® LEGO® League Campionship ASIA OPEN, sezonul Submerged ℠, la nivel Explore, în cadrul căruia vor concura 300 de echipe.

Menționăm că echipele din cadrul Clubului de Robotică CaroLIIS sunt câștigătoarele premiilor Core Values Award și Team Model Award, la Etapa Națională a Concursului de Robotică FIRST® LEGO® League, sezonul Submerged, nivel Explore, organizator Asociația Clubul Informaticii Economice – CyberKnowledgeClub București.

Etapa națională a concursului s-a desfășurat la București, în luna februarie, anul acesta și a avut un număr de peste 30 de echipe participante.

Echipa de elevi ce va reprezenta România la Mondialele de Robotică este compusă din:

1.BĂDILIȚĂ ACOZMI Maria–clasa a IV-a;

2. ⁠CREȚU Aria Evelin – clasa a IV-a;

3. ⁠HADARAG Anastasia – clasa a IV-a;

4. ⁠MACOVEI Tudor Alexandru – clasa a IV-a;

5. ⁠TOMEGEA David Alexandru – clasa a IV-a;

6. ⁠SÎRGHI Cezar Constantin – clasa a III-a;

„Considerăm că rezultatul excepțional obținut de echipa de robotică FIRST Carol GENERATION, ce aparține Clubului de Robotică CaroLIIS de la Școala Primară „Carol I” Iași, prin calificarea la Etapa Mondială FLL Asia Open Championship 2025, sezonul Submerged ℠, desfășurat în China, Macao, ne onorează, aduce un plus valoare învățământului ieșean și, în același timp, confirmă poziția de lider a României pe harta mondială a roboticii școlare.

Faptul că școala noastră a înființat un club de robotică prin susținerea comunității caroliste, recompensând eforturile acestora într-un timp foarte scurt cu premii naționale și internaționale, demonstrează capacitatea copiilor de a-și valorifica talentele, abilitățile din zona STEM și de a construi o comunitatea școlara tot mai puternică, interconectată prin pasiune, puterea exemplului și dorința de a învăța împreună și unii de la ceilalți.

Am crezut în acest proiect, l-am început de la zero, am amenajat un laborator de robotică, în care se desfășoară activitatea Clubului de Robotică CaroLIIS și sunt convinsă că implementarea unor aspecte de noutate, de viziune, de abordare diferită, de ancorare și racordare la nou, aduce un plus valoare oricărei instituții școlare.

Cele două echipe din cadrul Clubului – First Carol Generațion și Cyber Carol și-au început activitatea în noiembrie 2022, fiind mentorate de elevii clubului de robotică CyLiiS și Peppers din cadrul Liceului Teoretic de Informatică “Gr. Moisil” Iași.

Clubul de robotică CaroLLiiS a participat și a fost medaliat național cu ambele echipe, în ultimii 2 ani, la concursuri și manifestări de robotică.

Este o performanță uriașă să situăm din nou Școala “Carol I”, pe harta mondială a roboticii, pentru acest nivel de vârstă și în acest an.

Mulțumim Primăriei Municipiului Iași, domnului Primar Mihai Chirica, ISJ Iași, care ne-au susținut permanent pentru participarea la competiția mondială în cei doi ani și care au făcut posibilă deplasarea echipei în Hong Kong și Macao.

Este o certitudine, în acest moment, a reușitei acestui proiect!”

Director, prof. Claudia-Filareta Cărăușu, coordonatorul Clubului de Robotică CaroLLiiS al Școlii Primare “Carol I”, Iași.