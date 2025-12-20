Cetăţenii din localităţile afectate de atacurile urşilor îşi pot deconta cheltuielile dacă şi-au instalat garduri electrice

Publicat de Andreea Drilea, 20 decembrie 2025, 10:01

Cetăţenii din localităţile afectate de atacurile urşilor care şi-au instalat garduri electrice de protecţie în gospodării vor fi despăgubiţi de stat.

Plăţile către beneficiari au fost deblocate de Administraţia Fondului de Mediu, a anunţat vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului.

Tanczos Barna: Am aprobat încă o mie de persoane fizice care vor primi finanţare pentru gardurile electrice, săptămână aceasta, prin AFM. Proiectul a fost lansat de noi, de UDMR, şi din păcate se finalizează abia după 2 ani, aproape 3 ani de activitate în AFM, dar se finalizează şi oamenii îşi vor primi banii pentru gardurile electrice. Au sume suficiente ca să facă plăţile aşa cum trebuie şi au şi o procedură nouă care reduce bilocraţia şi nu se semnează contract de finanţare cu fiecare persoană în parte, ci, la fel ca la Rabla Auto sau alte măsuri de finanţare pentru persoane fizice, se comunică o listă a beneficiarilor cu CNP şi cu cont şi se virează în contul persoanei după ce vine cu decontul pentru acea achiziţie de gard electric.

Realizator: Peste 4.000 de dosare de finanţare pentru instalarea de garduri electrice au fost depuse de cetăţeni numai în 2023, iar până acum au fost verificate aproximativ 1.500, transmite corespondenta RRA, Oana Negrea.

