Centru de zi pentru persoane vârstnice la Botoșani

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2025, 09:19

Primăria Municipiului Botoșani a început construirea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice.

Aproximativ 50 de seniori vor beneficia de asistență și recuperare, iar 25 de persoane vor avea parte de servicii de îngrijire la domiciliu.

Centrul va dispune de o cameră senzorială și zone pentru activități de petrecere a timpului liber.

Investiția se derulează în parteneriat cu Primăriile comunelor Răchiți și Curtești, în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR.

Valoarea totală este de peste 18 milioane de lei, iar termenul de finalizare a lucrărilor este 2026. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO Gina Poenaru)