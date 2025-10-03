Cea de-a XXXIV–a ediție a Sărbătorile Iașului

Publicat de Andreea Drilea, 3 octombrie 2025, 05:33 / actualizat: 3 octombrie 2025, 6:36

Primăria Municipiului Iași va organiza în următoarea perioadă cea de-a XXXIV–a ediție a manifestărilor reunite sub genericul Sărbătorile Iașului.

„Sărbătorile Iașului s-au impus, de-a lungul deceniilor, ca unul dintre cele mai frumoase și așteptate evenimente ale toamnei. Zecile și sutele de mii de pelerini și turiști din întreaga țară și din străinătate care sosesc în Capitala Moldovei, alături de ieșenii care umplu străzile orașului, creează o atmosferă atât solemnă, cât și efervescentă.

Evenimentul central al Sărbătorilor rămâne, ca în fiecare an, Ziua Sfintei Cuvioase Parascheva – Protectoarea Moldovei, sărbătorită pe 14 octombrie. În această perioadă Iașul devine gazda celui mai mare pelerinaj ortodox din sud-estul Europei, consolidându-și astfel statutul de Capitală Spirituală a României.

Pe lângă manifestările religioase organizate de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, ediția a XXXIV-a a Sărbătorilor Iașului propune și anul acesta o serie de evenimente culturale și sociale menite să încânte atât locuitorii orașului, cât și vizitatorii, precum târgurile meșteșugărești, ceaiul și masa pelerinului și concertul în aer liber susținut de artiști români de renume.

În același timp, manifestările vor fi organizate astfel încât să afecteze cât mai puțin circulația pietonilor și a autovehiculelor și să ofere maximă siguranță pelerinilor. Iașul va rămâne un oraș curat, sigur și primitor! Este modul nostru de a arăta că administrația locală este mereu aproape de cetățenii săi, precum și de vizitatorii orașului nostru!

Fie ca Sfânta Cuvioasă Parascheva să ne inspire și să ne ajute să devenim tot mai buni și mai solidari unii cu alții!

Vă așteptăm cu drag la Sărbătorile Iașului!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Principalele evenimente

Evenimentele organizate de municipalitate însoțesc Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, organizată de Mitropolia Moldovei și Bucovinei în perioada 8 – 15 octombrie 2025. Anul acesta pelerinii care vor veni să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina şi la un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la biserica mitropolitană din Tesalonic.

Principalele evenimente religioase din Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva sunt:

Scoaterea în procesiune a sfintelor moaște și depunerea pe baldachinul din fața Catedralei Mitropolitane – miercuri, 8 octombrie, de la ora 6.30;

Procesiunea „Calea Sfinților” (Catedrala Mitropolitană – strada I. C. Brătianu – strada Cuza Vodă – strada Armeană – strada Costache Negri – pietonalul Ștefan cel Mare şi Sfânt – Catedrala Mitropolitană) – duminică, 12 octombrie 2025, de la ora 19.00;

Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt – marți, 14 octombrie 2025, de la ora 9.30.

Ca în fiecare an, celebrarea religioasă a Sfintei Cuvioase Parascheva de pe 14 octombrie 2025 este completată de o serie de manifestări cu caracter laic (târguri, spectacole, evenimente artistice etc.) care dau o notă de sărbătoare întregului oraș.

Municipalitatea organizează în perioada 11 – 15 octombrie 2025 și o serie de manifestări comerciale tradiționale:

Târgul de Toamnă (produse de artizanat și hand made) – bulevardul și pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt – 41 de căsuțe;

Târgul de blănuri – Esplanada Costache Negri și Esplanada Hala Centrală – 72 de locuri;

Sărbătoarea Vinului – Hala Centrală – 7 amplasamente;

Parcul de Distracții – Ștrandul Municipal.

La acestea se adaugă:

Ceaiul pelerinilor – 9 – 15 octombrie 2025;

Masa pelerinilor – marți, 14 octombrie 2025, după Sfânta Liturghie;

Seara Valorilor (Palatul Roznovanu) – 14 octombrie 2025, de la ora 17.00.

În încheierea Sărbătorilor Iașului, vineri, 17 octombrie 2025, de la ora 19:00, în Piața Palatului Culturii, Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași vor organiza un spectacol susținut de cei 3 Tenori Ieșeni – Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu, acompaniați de Orchestra Metropolitană Iași, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor, alături de Ștefan Bănică jr., The Urs, Irina Baianț și alții. Evenimentul va fi completat de focuri de artificii și un spectacol de drone.

Măsuri organizatorice

Primarul Mihai Chirica a convocat o ședință de lucru cu toate direcțiile și companiile municipale implicate în organizarea Sărbătorilor Iașului astfel încât numeroasele evenimente incluse în program să fie atent și din timp pregătite, iar climatul de ordine, curățenie și civilizație să fie asigurat.

Iată câteva dintre măsurile dispuse de primarul Mihai Chirica:

Servicii Publice SA va finaliza amenajarea traseului pelerinilor (cu garduri și copertine) înaintea zilei de 8 octombrie 2025, când sfintele moaște vor fi scoase în fața Catedralei Mitropolitane.

Tot Servicii Publice SA va contribui la amenajarea scenei pe care se va sluji Sfânta Liturghie din 14 octombrie 2025 și va pregăti și monta diverse ornamente florale pe pietonalul Ștefan cel Mare.

Salubris SA va asigura curățenia în zonele tuturor evenimentelor și va pune în funcțiune zece module de igienă dotate cu toalete și dușuri în zonele frecventate de persoanele care vor veni în pelerinaj de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, inclusiv în curtea Catedralei Mitropolitane.

Citadin SA va face reparații pe tot traseul pelerinilor, precum și în alte zone utilizate de aceștia, inclusiv în parcările publice.

Direcția de Asistență Socială va pregăti 60.000 de sarmale pentru Masa Pelerinilor din 14 octombrie 2025, precum și ceaiuri pentru pelerini.

De asemenea, Direcția de Asistență Socială va pregăti adăpostul municipal amenajat la Baia Publică astfel încât să poată găzdui pelerinii care solicită sau nu au altă posibilitate de cazare.

Ateneul Național din Iași va rezerva un număr de locuri și le va pune la dispoziție gratuit pelerinilor la spectacolele organizate în această perioadă.

Poliția Locală își va mobiliza toate resursele pentru a asigura ordinea publică la evenimentele publice, dirijarea circulației, îndrumarea pelerinilor, combaterea cerșetoriei și a furturilor din buzunare.

O atenție deosebită va trebui acordată nopții dintre 7 și 8 octombrie 2025 și primei zile oficiale a pelerinajului, când în jur de 160 de autocare cu pelerini vor ajunge în Iași, în special din Voluntari. Autocarele vor fi parcate pe bulevardul Regele Ferdinand I, pe care circulația rutieră va fi restricționată, și în parcările hypermarketurilor din apropiere. Pe traseul spre Catedrala Mitropolitană vor fi instalate toalete ecologice.

Totodată, Poliția Locală și Direcția Exploatare Patrimoniu vor lua măsuri pentru ca la Parcul de Distracții activitatea comercială să fie fiscalizată și permisă exclusiv celor autorizați de municipalitate.

Alte măsuri privind organizarea Sărbătorilor Iașului vor fi decise și comunicate în perioada imediat următoare împreună cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, forțele de ordine și celelalte instituții implicate.

Alte evenimente

Pe lângă aceste evenimente tradiționale, cea de-a XXXIV-a ediție a Sărbătorilor Iașului include o serie de manifestări noi:

5 octombrie 2025 – Sfințirea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” Galata;

11 octombrie 2025 – Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri” (cu hramurile Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Ierarh Alexandru) din șos. Națională nr. 70;

11 octombrie 2025, de la ora 17.00 – Inaugurarea esplanadei modernizate a Teatrului Național;

16 octombrie 2025 – Caravana Smart City, la sediul Primăriei Municipiului Iași;

21 octombrie 2025 – Conferința „Reziliența României între fake news și inteligența artificială”, la Palatul Culturii;

24 – 26 octombrie 2025 – Târg de meșteri populari organizat în parteneriat cu Asociația ART – Meșteșugurile Prutului, pe esplanada Palatului Culturii;

Octombrie – Ia Și Marchează, ediția a XVIII (competiție de fotbal) și Sport în cartiere (concursuri de șah, cros, tenis de masă dedicate seniorilor din cluburile de pensionari și competiții de tir, fitness, culturism, box, padel etc. dedicate sportivilor amatori și de performanță).

